Perú: Mercedes Araoz renunció a la vicepresidencia y a su designación como presidente encargada







02/10/2019 - 07:01:01

El Comercio.- Mercedes Araoz anunció su renuncia irrevocable a la vicepresidencia de la República. Esta dimisión se efectúa, además, un día después de que jurara como presidenta encargada por el Congreso.



“Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país", sostuvo en el tuit que acompañó la carta de la integrante del Congreso disuelto.



Según afirmó en un documento dirigido a Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, la razón “fundamental” de su decisión es que “se ha roto el orden constitucional en el Perú”.



Del mismo modo, detalló que declina del encargo que se le otorgó cuando el pleno del Congreso anunció la suspensión del mandatario Martín Vizcarra y le tomó juramento como presidenta encargada por el Legislativo.



“Cumplo con declinar del encargo conferido al renunciar al cargo de vicepresidenta constitucional de la República”, añadió.



Asimismo, dijo que tras el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que señaló que el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre las interpretaciones efectuadas, “no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República”.



Mercedes Araoz aseguró que, durante su carrera pública, “siempre” ha preferido defender sus principios antes que “intereses personales” o su “popularidad como política”.



Comentó también que seguirá trabajando por el Estado de derecho y el “respeto al orden democrático”. Del mismo modo, invocó al diálogo en el país.



“Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis institucional para el bien de todos los peruanos, especialmente de los menos favorecidos que son los más perjudicados por la irresponsabilidad de los políticos”, finalizó.



Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, rechazó suceder en el cargo a Mercedes Aráoz tras su dimisión como vicepresidenta del país y aseguró que no asumirá el relevo en la ‘Presidencia interina’ porque no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas.



Aráoz “ha renunciado pero el Congreso tiene hoy congresistas que han jurado para cinco años de manera irrevocable. Hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que no están siendo justificadas”, afirmó Olaechea.