Diputados sancionan Ley del Tabaco que prohíbe la venta a menores y por sueltos







02/10/2019 - 06:56:49

La Paz, (ABI).- El pleno de la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco con modificaciones de dos parágrafos en dos artículos planteados por la Cámara de Senadores y la remitió al Ejecutivo para su promulgación, informó el martes por la noche, el legislador de Movimiento Al Socialismo, Franklin Flores.



"Esta Ley ya ha sido sancionada por la Cámara de Diputados con dos modificaciones de forma y ahora ya fue remitida al presidente Evo Morales para que la promulgue", dijo a los periodistas.



Flores explicó que la Ley tiene por objeto establecer el marco normativo sobre las medidas que permitan proteger a la persona, la familia y la comunidad, contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo del mismo.



Anunció que una vez promulgada la norma en 180 días trabajarán en la redacción de su reglamentación en la que se establecerán temas referidos a la salud expendio, entre otros.



Según información oficial las modificaciones que se realizaron corresponden al parágrafo II del Artículo 11 que se refiere al Empaquetado y Etiquetado de Productos de Tabaco, la cual indica que: El tamaño y ubicación de las advertencias de salud señaladas en el parágrafo precedente, deberán cubrir un espacio de al menos el 60% de las caras principales, la cual se ubicará en la parte superior de cada cara. No deberán ser obstruidas por ningún medio, salvo en los casos de cajetillas blandas que requieran algún elemento de soporte en su armado.



La otra modificación se refiere al parágrafo II del artículo 13 de Prohibición de la Publicidad, Promoción y Patrocinio la cual ahora señala que: La prohibición de publicidad, promoción y patrocinio no alcanza a los productos de tabaco que se realicen en puntos de venta de productos de tabaco donde no sean visibles desde el exterior, de acceso restringido a menores de 18 años y de manera directa uno a uno, cuando el consumidor mayor de edad solicite recibir información. Esta excepción estará sujeta a reglamentación.



"Esta ley tiene varias bondades, uno es prevenir las enfermedades que produce el consumo de tabaco como el cáncer sobre todo para cuidar a nuestros niños y jóvenes y en general a toda la población, es histórico", señaló la proyectista de la norma, diputada Alicia Canqui.