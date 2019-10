El MNR lanza No al fraude Bo2019 para controlar conteo de votos





02/10/2019 - 06:53:56

El Día.- El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) presentó ayer su aplicación denominada "No al fraude Bo2019", una app destinada a controlar conteo de votos y así evitar un posible fraude en las elecciones del próximo 20 de octubre.



Detalle. Helen Tejada candidata a primera senadora por el MNR, explicó que la aplicación es muy sencilla de manejar, ya que aparecen todos los recintos electorales y refirió que lo único que debe hacer el ciudadano es identificarse con el nombre, número de carnet y celular para que se pueda cargar la fotografía de la mesa en la que haya votado.



Tecnología. Tejada indicó que la aplicación - que también funciona para recintos del exterior- estará disponible en Play Store y que también se posteará el enlace en página oficial del MNR. La pasada semana, el candidato presidencial del MNR, Virginio Lema, ya había explicado que la aplicación será gratuita y le permitirá conocer los "resultados reales" a las 8 de la noche del mismo día de la votación, los mismos que serán compartidos a través de sus redes sociales.



"El MNR, aparte del MAS, va a ser el partido que esté presente en todas las mesas del país porque esa es la estructura que tenemos (...) Hay que ir a pelear por el voto para que no nos roben (...) el lunes vamos a presentar al país una App que se va a poder bajar cualquier boliviano y esa App va a tener un servidor fuera del país, no vamos a decir todavía en dónde, pero va a estar en la nube y cualquiera podrá subir la foto del acta o de la pizarra donde se haga el conteo y subirla a la App", explicó Lema.



Importante. Señaló que las personas que descarguen la aplicación se registrarán con su nombre, número de carnet, departamento, recinto en el que vota y su mesa de sufragio. Después, deberán subir la foto del acta final de votación de su mesa de sufragio o, en su defecto, de la pizarra dónde se hizo el conteo de votos. Aseguró que la aplicación no le costó ningún dinero a su partido político ya que fue desarrollado por "jóvenes bolivianos en el exterior".