Nombran oficialmente a hijo de Camilo Sesto como heredero universal







01/10/2019 - 20:40:09

Quién.- No hay plazo que no se cumpla y este lunes 30 de septiembre llegó el que esperaba Camilo Blanes, pues se dio lectura al testamento de su padre, Camilo Sesto, tal y como se esperaba, el único hijo del cantante es su heredero universal.



De acuerdo con medios españoles y con el programa matutino Hoy, este lunes se presentaron abogados de Blanes en una notaría de Torrelodones, España para escuchar la lectura del testamento e informaron que el hijo del músico fue nombrado como único heredero de los bienes de su padre.



El documento especifica que todo el patrimonio de Camilo Sesto pasará a manos de Camilo Blanes Ornelas, de 37 años, y aclara que no hay albacea, pues Cristóbal Hueto, quien administra actualmente los bienes, únicamente se encargará de entregar el inventario de las propiedades, cuentas bancarias, derechos de autor y obras de arte que poseía el músico.



Tras darse a conocer la voluntad de Camilo Sesto, su hijo deberá acudir a bancos, a la disquera y a la Sociedad General de Autores y Compositores de España para firmar los documentos que lo acrediten como nuevo titular de los derechos.



Hasta el momento se desconoce lo que ocurrirá con las cenizas de Camilo Sesto, pues su hijo se negaba a tomar una decisión hasta que se hiciera la lectura del testamento.



“Camilo Blanes desea respetar la última voluntad de su padre, la cual no se conocerá todavía”, comentó David Moneo, uno de los abogados del heredero universal. Según se sabe recibirá en efectivo 2 millones de euros además de los 200 mil euros cada año por concepto de regalías de la música de su progenitor. Sumando a todo esto, están también varias casas y empresas que Camilo Sesto adquirió en vida.



A partir de este momento, Blanes tendrá que hacer todas las gestiones para tomar posesión de la herencia con los beneficios y responsabilidades que le implican. Con esto se cierra un capítulo duro y triste en la vida del joven que en su infancia vivió al lado del cantante en España para después volver a México con su madre Lourdes Ornelas, donde ha pasado varios momentos difíciles como su adicción al alcohol. Y donde incluso se llegó hablar de un intento de suicidio.



Camilo Sesto falleció el pasado 8 de septiembre por problemas de salud en su natal España.