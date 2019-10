Lo último de Netflix es una extraña obra maestra sobre una mano cortada que busca su cuerpo







01/10/2019 - 20:34:49

Gizmodo.- I lost my body (Perdí mi cuerpo) es una de esas películas por las que nadie apostaría nada después de leer la sinopsis. Contra todo pronóstico, el film está ganando premio tras premio y la crítica la pone por las nubes. ¿Merece la pena verla? Lo sabremos el próximo 29 de noviembre. De momento este es su tráiler.



La película cuenta una doble historia. Por un lado relata la aventura de una mano seccionada que, por motivos que se desconocen, vuelve a la vida en un laboratorio y emprende una particular huida por París, enfrentándose a peligros como palomas (nadie a estas alturas duda del peligro que puede suponer una paloma) o ratas.



Las consideramos una plaga tan infecta que se han ganado el apelativo de las ratas del aire, pero…



La segunda historia se nos despliega en forma de recuerdos de la propia mano, y es la historia de Naoufel, un joven repartidor de pizza con una vida bastante anodina y triste a juzgar por el tráiler. La gran pregunta es, por supuesto, ¿pertenece la mano a Naoufel? ¿Cómo la perdió? ¿Por qué ha vuelto a la vida? El tráiler no proporciona respuesta a esas preguntas, pero algo nos dice que I Lost my body es más un juego de metáforas poéticas que una historia de ciencia ficción sobre manos reanimadas. Lo cierto es que la animación es preciosa, y el tráiler nos deja con una extraña fascinación y ganas de saber más.



La película está escrita y dirigida por Jérémy Clapin y se basa en una novela escrita por Guillaume Laurant, que es el co-guionista de Amelie. I Lost my body se estrena el 29 de noviembre en Netflix.