Julie Andrews cumple sus 84 años y está mejor que nunca

01/10/2019 - 20:30:36

La Verdad.- Julia Elizabeth Wells mejor conocida como Julie Andrews, nació un 1 de octubre en Walton-on Thames, Reino Unido, este año cumplió sus 84 años de edad y sigue siendo una de las actrices más queridas del séptimo arte, tan solo recordar su carrera actoral en reconocidas películas como Mary Poppins, Sonrisas y Lágrimas y El Diario de la Princesa demuestran su talento en la actuación.



Julie es además una reconocida cantante de los años 60 y 70, cuya voz dio vida a diferentes temas musicales en las películas y musicales que participó, lamentablemente en 1998 tuvo que operarse la garganta por lo que no pudo continuar con su papel en “Victor o Victoria”, a partir de ahí no siguió cantando en musicales para recuperarse de la operación.



La cantante y actriz empezó su carrera en la televisión y rápidamente saltó al mundo del cine, cantó muchos de los temas principales en las películas que participó por lo que no es de esperar que ya a sus 84 años sea una celebridad muy querida por sus fans.

¡Supercalifragilisticoespialidoso!



Cómo olvidar uno de sus primeros personajes con quien llegó a la fama y además le otorgó el reconocimiento como mejor actriz de reparto ganando un Óscar, se trató de la estimada institutriz Marry Poppins, película de Disney estrenada en 1964.



Sin embargo, no todo fue felicidad para nuestra Julie pues debido a su participación en papeles donde fue estereotipada como una mujer cuyos papeles fueron siempre dulces y buenos con el mundo, no lograba encontrar que el público la ubicara en un estilo más serio, maduro y atrevido en sus siguientes películas.



No fue sino hasta el año 1981 en S.O.B que apareció con sus pechos al descubierto cambiando por completo la visión que se tenía sobre ella, de este modo continuó actuando en diferentes películas siendo dirigida por Blake Edwards.



El diario de la princesa



En al año 2001 Julie nos regaló a la Reina Clarisse Renaldi de Genovia, actuando a lado de la protagonista Anne Hatheway con quien volvió a ganarse el amor del público, pero en esta ocasión como un personaje dulce y que todos queríamos fuese nuestra abuela de verdad.



Una de sus últimas participaciones fue como actriz de doblaje en la película Mi Villano Favorito y se espera que en el 2020 haya más noticias sobre la tercera parte de la película El Diario de la Princesa.