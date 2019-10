Ortiz critica a Mesa por enfrentar a dos departamentos con sus ambigüedades sobre Incahuasi







01/10/2019 - 20:03:09

La Paz, (ABI).- El senador y candidato presidencial por Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, criticó el martes a Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana (CC), por enfrentar a los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca con sus ambigüedades sobre la propiedad del campo gasífero Incahuasi.



"Nuevamente (Mesa) sigue en sus contradicciones diciendo una cosa en un lugar y otra (en otro lugar), creo que no es un tema por el cual se deba enfrentar a dos departamentos. Yo creo que aquí se tiene que tener posiciones claras, no ambigüedades, indefiniciones buscando quedar bien en un lugar y quedar bien en el otro lugar al mismo tiempo", dijo a los periodistas.



El domingo Mesa señaló que la ley establece que ese campo gasífero pertenece a Santa Cruz, sin embargo, consideró que eso no le quita a Chuquisaca el derecho de impugnar la norma.



Ortiz consideró que el candidato de CC realiza declaraciones "sin pensar", lo que genera incertidumbre en la población.



"El señor Mesa siempre habla sin decir las cosas que piensa y creo que eso no es lo que necesita el país, el país necesita líderes que den certidumbre y den claridad y que le puedan responder al pueblo", remarcó.