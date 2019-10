La herencia de José José y el pleito que podría desatarse entre sus hijos por su legado musical







01/10/2019 - 19:47:12

Infobae.- Tras la muerte del cantante e ídolo mexicano José José se desató una batalla entre sus hijos mayores y la menor por saber el paradero de los restos del cantante, que se ha extendido los últimos tres días y parece no tener fin, pero eso es sólo el inicio antes de la guerra que se avecina por la herencia.



Y es que al ser una de las estrellas más importantes de la industria musical en español, José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, no solamente dejó un legado de canciones que forman parte de la historia del público, sino ganancias que corresponderían a sus descendientes.



Sin embargo, desde que alcanzó la fama a inicios de los años 70 y hasta principios del 2011, la fortuna de José José cambió drásticamente, pues de ser un prolífico artista, terminó viviendo con lo indispensable, antes de poder vender la historia de su vida para una bioserie.



José José era “El Príncipe de la Canción” y fue uno de los pocos artistas mexicanos en lograr ventas superiores al millón de copias anuales por más de 20 años consecutivos, según publicó Forbes.



Su segunda esposa y madre de sus dos hijos mayores, Anel Noreña, ha recordado que tenían contratos millonarios por hacer giras de conciertos y espectáculos de largas temporadas en centros nocturnos de la Ciudad de México como El Patio, aunque nunca se conocieron cifras exactas.



Pero habría que calcular con base en los millones de ventas de sus discos. “Mi vida” (1983) vendió 3 millones 500.000 copias; “Reflexiones” (1984) también vendió 3 millones de copias, y para el año siguiente, José José vendió 2 millones de discos con “Promesas”.



José José obtenía discos de Oro y Platino, que reconocen altas ventas en la industria musical, pero actualmente saber el monto de la riqueza acumulada es difícil, según dijo el representante de artistas Juan Miguel Cordero a la revista Forbes, que calculó que el artista habría ganado unos 300 millones de pesos por regalías de venta de sus discos.



Sin embargo, el dinero se esfumó. En 2008, el cantante confesó ante la prensa que para ese entonces, ya tenía 15 años sobrio, y se daba cuenta de que fue débil de carácter. Recordó que nunca podía hacer lo que quería porque su vida se convirtió en exclusivamente trabajar, hecho que le impidió ver crecer a sus hijos y “por ejemplo, invertir en un negocio" o algo parecido que le permitiera evitar la situación por lo que estaba pasando entonces.



"Por dejar que la gente te maneje, sobre todo lo que ganaba. Yo ignoraba que tenía que poner atención a eso. Yo me dediqué al show, a lo musical, a grabar discos, nunca me imaginé que me iba a quedar sin un centavo”, dijo en su momento.



“De que yo diga ¿dónde está el dinero que gané? Solo Dios sabe”, confesó al presentar su libro autobiográfico.



En 2014, durante una conferencia de prensa donde presentó un disco de grandes éxitos, José José confesó: “Tuve que vender mi casa y solo me alcanzó para pagar las hipotecas; yo vivo en un departamento rentado”.



Con las enfermedades que enfrentó, como el cáncer, en 2017 se difundió que el cantante necesitaba ayuda para solventar los gastos médicos, pero a través de un video en redes sociales, José José desmintió que pidiera dinero y dijo que su familia y Sony, su compañía de discos, lo tenían cubierto en sus necesidades económicas.



En 2018, cuando la cadena Telemundo transmitió la serie sobre la vida del cantante, que actualmente está disponible en Netflix, su ex esposa Anel Noreña no se cansó de quejarse de que la habían retratado de la peor forma, pese a que ella lo apoyó durante el ascenso de su carrera. La actriz aseguró que Telemundo le pagó 5 millones de dólares a José José por los derechos de su historia, hecho que usó para burlarse de que ya no quedó dinero para “escenografía, ni para poner unas pelucas lindas”.



Quizá no haya mucho dinero, o tanto como pudo haber tenido José José, y aunque aún no se sabe si el cantante dejó testamento, sus 3 hijos serían los herederos. Sin embargo, en plena búsqueda por los restos de su padre, José Joel dijo ante la prensa que no les importaba el dinero, sino poder ver el cuerpo del cantante.



Aunque hay que recordar que en febrero de 2019 se hizo público un audio en el que se escucha a Sarita en una reunión con José José, un notario y Laura Nuñez, ex representante del cantante.



Esto provocó un escándalo, porque Sarita habría presionado a su padre para firmar un documento con el que, al parecer, le cedía las regalías por su trabajo musical. “Yo te lo suplico como tu hija, déjame ayudarte. Yo nunca jamás te voy a lastimar”, se escucha decir a Sarita.



“El poder no incluye facultades para vender ni para hipotecar propiedades”, se escucha decir a un hombre, que sería un supuesto notario. “Usted puede pedirle cuentas a su hija del uso de ese poder”. Con voz débil, se escucha a José José decir: “Yo creo que ella lo debe de tener. Tal vez después de la llamada lo revoquemos”.



Pero es sabido que la relación entre Sarita y sus hermanos José Joel y Marysol ha sido distante, pues la menor proporcionaba información a cuenta gotas y no permitía que vieran a su padre, a quien se lo llevó a Miami, Florida, en Estados Unidos. Incluso José Joel había dicho en reiteradas ocasiones que su hermana menor únicamente estaba esperando la muerte de su padre para poder apoderarse de su herencia.



Los hijos mayores del cantante acusaban a Sarita de secuestrar a su padre y hace poco habían confirmado que emprendieron acciones legales. Pero con la muerte de su padre, Sarita solo les avisó la noticia y no les dijo dónde estaba el cuerpo del cantante. Hasta ahora, la única fuente de la muerte del intérprete es su hija menor.



La incógnita sobre el el paradero del cuerpo del cantante sigue en estos días, en medio de reclamos de José Joel y Marysol hacia Sarita, quien ya dio una entrevista exclusiva para Univisión. Solo el tiempo dirá si podrá abrirse la puerta de la comunicación entre los hermanos, o si solo podrán enfrentarse entre abogados.