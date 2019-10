Exeurodiputada: La reacción de Maduro expresa la efectividad de las sanciones







El Nacional.- Beatriz Becerra, ex diputada al Parlamento Europeo, afirmó este martes que la reacción de Nicolás Maduro expresa lo importantes y efectivas que son las sanciones en contra de su régimen.



La ex eurodiputada se refirió a las sanciones aplicadas a siete miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por considerar que están implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas las que condujeron a la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.



“El mensaje de la Unión Europea es que las sanciones establecidas permanecerán, y que además está dispuesta a tomar más medidas en este sentido. No estamos en una posición distante, aunque a veces así lo parezca”, manifestó en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón.



“La negociación se rompió”



Beatriz Becerra asegura que en Venezuela se deben mantener operativas las vías de negociación que tengan como eje fundamental la interlocución y participación de la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó, presidente encargado de la República.



“No existe una negociación, porque se rompió cuando los representantes del régimen de Maduro se levantaron de la mesa. El presidente encargado fue claro en señalar los términos establecidos para avanzar. Lo que pretende Maduro es establecer otros términos y alcances que no está en condiciones de pedir”, afirmó.



La ex eurodiputada apoyó las declaraciones de Guaidó durante un encuentro en El Paraíso, en Caracas: “Ya está bien de hablar paja, no hay más tiempo para tonterías”, enfatizó.



Insistió en que es importante que la comunidad internacional tenga presente cuáles son las fallas y los fracasos, pero también debe tener muy claros los avances que ha habido, incluidos los venezolanos.



“Es imprescindible marcar los pasos que se han dado. No pierdan de vista todo lo que han avanzado, el nivel de visibilización mundial que hay sobre Venezuela”, agregó.