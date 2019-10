Ministro de Trabajo declara ilegal paro médico de 30 días y asegura que descuentos de septiembre fueron procesados







01/10/2019 - 17:11:16

La Paz, (ABI).- El ministro de Trabajo, Milton Gómez, declaró el martes "ilegal" el nuevo paro de 30 días que determinaron los médicos a partir de la fecha, y aseguró que se procesaron los descuentos de septiembre por los días no trabajados.



Los médicos declararon paro de actividades el 19 de agosto; sin embargo, en atención al fallo del Tribunal Constitucional que establece que esa medida no puede ser indefinida decidieron determinar paros por días, en este caso lo hicieron por 30 días más.



El 11 de septiembre los médicos declararon un paro de 20 días que concluyó el 30 de septiembre.



"El paro médico desde nuestro punto de vista es ilegal, porque ellos no han seguido los procedimientos de ley para hacer legal este paro", dijo Gómez a los periodistas.



El ministro indicó que la lógica del Gobierno es "día no trabajado día no pagado", y que son las propias instituciones las que realizan el control de asistencia del personal, y proceden con los respectivos descuentos.



"Los descuentos ya han procedido este mes (septiembre)", aseveró.



El titular de Trabajo reiteró la convocatoria del Gobierno al Colegio Médico de Bolivia para reanudar el diálogo a la brevedad posible y buscar una solución pronta a sus demandas.



Los médicos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, su incorporación a la Ley del Trabajo, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, en los últimos en dos pedidos se logró algunos consensos, mientras que la demanda de destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud, Juan Carlos Meneses, aún no fue analizada.