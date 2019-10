Borda califica a la oposición de prochilena por considerar un fracaso la demanda marítima







01/10/2019

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, calificó el martes a la oposición de "incoherente" y "prochilena" por considerar un "fracaso" el fallo de la demanda marítima boliviana dictado hace un año por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Así es la oposición incoherente y prochilena lamentablemente (quiere) buscar en este momento responsables", dijo a los periodistas.



Más temprano, el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) y candidato presidencial de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, izó la bandera de la reivindicación marítima con un crespón negro en la plaza Abaroa de La Paz, y dijo que se cumple un año del fallo "trágico" de La Haya y del "fracaso" de la demanda marítima.



"El 1 de octubre de 2018, Bolivia sufrió el mayor fracaso diplomático del último siglo en nuestro anhelo de recuperar el acceso al mar el fallo de La Haya nos obliga a repensarlo todo y ha significado el fin del camino jurídico y el fin de la improvisación", dijo Ortiz a los periodistas.



En 1825 Bolivia nació a la vida independiente con mar; sin embargo, en 1879 Chile invadió el litoral boliviano y, posteriormente, se dio una guerra no declarada que privó al país andino amazónico de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.



Para recuperar una salida soberana al Pacífico, el presidente Evo Morales decidió llevar en 2013 el centenario diferendo marítimo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya; si bien el fallo fue adverso para Bolivia cinco años más tarde, en 2018, ese alto tribunal recomendó a ambos países continuar el diálogo para garantizar una "buena vecindad".



Borda dijo que los bolivianos deben sentir orgullo por "sentar en el banquillo de los acusados a Chile" y porque la comunidad internacional a partir de esa acción conoció que Bolivia sufre un enclaustramiento marítimo "ilegal, arbitrario e injusto".



"Entonces aquí no ha concluido, parecen que los opositores son voceros del Gobierno chileno, aquí no ha concluido el tema marítimo va a seguir negociando con este o con otro Gobierno vamos a seguir negociando y definitivamente ningún boliviano va a renunciar a esa aspiración", indicó.