Ministra de Salud reitera convocatoria al diálogo a los médicos para atender sus demandas







01/10/2019 - 16:08:01

El Alto, (ABI).- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, reiteró el martes la convocatoria a los médicos para reanudar el diálogo, con la finalidad de proseguir con el análisis de cada una de sus demandas, y dejar así el perjuicio que sufre la población con el paro de actividades.



"Nosotros no hemos dejado de convocar al diálogo ni un solo día y no lo vamos a dejar de hacer", dijo a los periodistas.



El Colegio Médico de Bolivia declaró paro el 19 de agosto, el cual fue ampliado esta jornada por 30 días en apego al fallo del Tribunal Constitucional que establece que esa medida no puede ser indefinida.



Montaño explicó que el escenario del diálogo es el único espacio en el que se debe resolver las demandas de ese sector.



Precisó que los médicos que acaten la ampliación de ese paro de 30 días serán pasibles a los descuentos correspondientes.



"Médico que no trabaja médico que no recibirá el salario de esos días que no trabaje, porque no puedo tratar igual a un médico que no abandona a sus pacientes y que atiende todos los días que a un médico que no lo hace", acotó.



Los médicos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, su incorporación a la Ley del Trabajo, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, en los últimos dos pedidos se logró algunos consensos, mientras que la demanda de destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud, Juan Carlos Meneses, aún no fue analizada.