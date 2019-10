Montaño dice que los médicos desoyen sentencia del TCP y el Conalcam critica politización







01/10/2019 - 13:18:37

La Paz.- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, dice que la dirigencia del Colegio Médico está desoyendo la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que el Conalcam, afín al gobierno, dice que el tema está politizado



Recordó que el TCP, en su sentencia constitucional, señaló que los paros médicos no pueden ser de forma indefinida y que se debe “garantizar la continuidad de la prestación de todos los servicios de salud”.



Por ello, la Ministra de Salud reiteró que se aplicarán los descuentos correspondientes a los médicos que acatan el paro.



CONALCAM HABLA DE POLITIZACIÓN



El miembro de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió a los médicos movilizados no politizar la salud con la ampliación por 30 días del paro de actividades que se acata desde el 19 de agosto.



"Estamos en la obligación de no permitir que se politice la salud, porque para nosotros la figura es clara", señaló el dirigente obrero.



Huarachi dijo que, para la Conalcam, la continuidad del paro médico obedece al rechazo de la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), que está en vigencia desde marzo pasado, porque atenta contra la "mercantilización y la privatización de la salud".



El Colegio Médico de Bolivia realiza un paro desde el 19 de agosto y este martes decidieron ampliar 30 días esa medida.