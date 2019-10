No hay acuerdo con el gobierno: Médicos amplían por 30 días el paro y suman las huelgas de hambre





01/10/2019 - 13:04:17

Santa Cruz.- El paro médico que ya lleva mes y medio, fue ampliado por 30 días más, según la última decisión que asumió este martes la Comisión Nacional de Salud (Conasa).



En primera instancia, el paro era indefinido, pero una sentencia constitucional prohibió que se lleven adelante huelgas sin límite de tiempo, por lo cual los médicos optaron el 11 de septiembre de poner un plazo de 20 días a su medida de presión y, este martes, ya cumplido ese tiempo, se decidió que el paro sea por 30 días más.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo que el paro tiene plazo de 30 días y que no es indefinido, por lo cual se está cumpliendo la sentencia constitucional.



El dirigente aclaró que por decisión de la Conasa, durante el paro se garantizan las atenciones de emergencia y cirugías.



Larrea ratificó que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, ya no es interlocutora válida para los médicos, por lo cual no negociarán con ella.



Los galenos acusan a Montaño de haber cambiado el texto de un acuerdo, por lo cual le quitaron su confianza. “Es una persona nefasta”, dijo Larrea.



HUELGA EN SANTA CRUZ



Al menos 10 médicos y profesiones de la salud en Santa Cruz iniciaron este martes el primer piquete de huelga de hambre, en demanda de que el Gobierno dialogue con el sector y de una solución a los cinco pedidos que tienen.



La medida de presión de instaló en el Hospital San Juan de Dios de la capital oriental, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.



El doctor Oscar Barrientos, uno de los huelguistas dijo que decidieron sumarse a las huelgas hasta que el Ejecutivo cumpla los cinco pedidos que tienen. “Empezando la huelga para que sea una medida de presión más, porque el Gobierno no nos hace caso”, sostuvo.



Por su parte el doctor Cristian Urges, otro huelguista, indicó que él se suma a la medida porque el Gobierno hace oídos sordos para un buen sistema de salud.



El sector pide ser parte de la Ley General del Trabajo, pide la abrogación de la Ley de 1189 de Prioridad de la Caja Nacional de Salud, entre otros puntos.