Campesinos amenazan con intensificar protestas en Tarija por obras







01/10/2019 - 12:48:37

El País.- El sector campesino de Cercado retomó las medidas de presión y amenazaron a la Gobernación y al Gobierno municipal en intensificar las protestas si no se cumple con las demandas de cumplimento de proyectos de agua, riego, electrificación, dotación de maquinarias y desembolso de recursos económicos para las comunidades del área rural de Tarija.



En una marcha de comunidades exigieron al alcalde, Rodrigo Paz, y al gobernador, Adrián Oliva, entablar una reunión con el sector de forma inmediata, de lo contrario las movilizaciones aumentarán, informó Daniel Flores, ejecutivo de la Central de Campesinos de Cercado.



“Hay molestia en las comunidades por el incumplimiento de compromisos de las autoridades. Con el Municipio hay 37 proyectos de agua y riego inconclusos, 125 millones de bolivianos que no se desembolsaron, así como dotación de maquinaria”, dijo.



El dirigente anunció que se teme que el Gobierno municipal pierda una vez más el Fondo Indígena, como sucedió en el año 2017. “Con la Gobernación existen proyectos de electrificación y productivos pendientes, que por competencia la institución debería asumir” expresó.



Por su parte, el jefe técnico de la Subalcaldía del Gobierno municipal de Cercado, Gonzalo de los Ríos, informó que al momento se está trabajando arduamente para agilizar 18 proyectos dedicados al área rural de la provincia, mismos que se presentaron en la ciudad de La Paz para financiamiento y han merecido observaciones de parte del Gobierno nacional que se están cumpliendo para su ejecución, al ser estos de un costo económico general que llega a los 130.000.000 de bolivianos.



Sobre las manifestaciones, de Los Ríos manifestó que esperan que el sector campesino entienda que se está trabajando sin escatimar esfuerzos, por lo que consideró que deberían cesar las marchas para no llegar a un trasfondo político de movilización.



La Alcaldía tomó posición sobre las protestas que las comunidades realizaron y expusieron que la responsabilidad de ellas cae sobre el ejecutivo de la Central de Campesino. El funcionario lamentó que Flores “obligó” a la gente de las comunidades a asistir a la marcha mediante amenazas.



“Es una pena que no existe la convocatoria necesaria a no ser que se vean obligados. Desde la pasada semana se viene informando sobre 18 proyectos que se enviaron desde la ciudad de Tarija a La Paz. Ha habido observaciones, se enviaron 7 proyectos ya actualizados correspondientes a San Jacinto Sud, Pinos Sud, Vallecito Ruiz, Chiguaipolla, Carlazo Centro, Yesera Norte y Yesera San Sebastián”, argumentó.



Desde la Gobernación, el secretario de Gobernabilidad, Richard Flores, lamentó que nuevamente el sector campesino de Cercado opte por realizar movilizaciones sin argumento, ya que según desde el Ejecutivo se solucionó un 90 por ciento de las demandas que este sector solicitó. La autoridad calificó de políticas las marchas realizadas.



“No hay motivo para una movilización. Estuvimos la anterior semana haciendo llegar toda la documentación a todas las subcentrales, la central campesina de Cercado”, explicó. Existe un cruce de competencias con la Subgobernación de Cercado sobre el proyecto de electrificación. “Elaboró un diseño final la Subgobernación, le dio la documentación a Setar (Servicio de Electricidad de Tarija) y Setar devolvió con algunas observaciones, pero no hicieron llegar las observaciones que corresponden”, explicó.