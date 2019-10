Exembajador de Chile pide esperar comicios en Bolivia para abrir diálogo







01/10/2019 - 12:39:32

Emol.- El exembajador de Chile en misión especial, Gabriel Gaspar, sugirió esperar el resultado de las elecciones generales en Bolivia para hablar de diálogo y también hacer un balance critico de “por qué salieron algunas cosas mal”.



De acuerdo al analista internacional y académico, su país tiene que sacar lecciones y ver cómo vamos a corregir el rumbo "para que no nos vuelva a pasar. Chile no puede estar sometido cada década a una demanda por sus límites, esa es una lección que debiéramos sacar".



En cuanto al estado de las relaciones chileno-bolivianas post fallo, comentó que "es tiempo -y lo dije en una entrevista en La Paz- de que demos vuelta la hoja. Esto de darnos las espaldas no ha servido, sería mucho mejor que enfrentáramos yendo de menos a más y caminando con respeto mutuo. Seria muy bueno reiniciar relaciones".



"De partida hay una gran cantidad de temas, como manejo de fronteras, como la lucha contra el delito organizado, el contrabando, la trata de personas, lo narco, también la facilitación de todo lo que es el libre tránsito, que son de mutuo beneficio, pero que es muy difícil si no hay relaciones diplomáticas", indicó.



Sin embargo, advirtió que por ahora el ambiente en Bolivia no es el más propicio para reiniciar el diálogo, ya sea por la campaña presidencial en curso o por el golpe que provocó en el pueblo boliviano el rechazo de la demanda en la Corte de La Haya. "Desde el fallo hasta acá, el tema Chile ha quedado enterrado", dijo.



"Nadie quiere sacarlo porque a nadie le conviene. Al Gobierno, porque sería reconocer una derrota y tampoco a buena parte de la oposición, entre ellos al candidato Carlos Mesa, que es el que está compitiendo con Evo Morales, porque también tuvo una participación en el evento como vocero", explicó.



El ex subsecretario de Guerra apuntó además que "en las conversaciones que he tenido en La Paz con dirigentes e intelectuales bolivianos, la mayoría reconoce que se dejaron emborrachar por un discurso muy triunfalista y un gran incremento de las expectativas. Poco menos que la salida al mar estaba ya, para el día siguiente".



Por ello, recomienda que "hay que esperar con tranquilidad el resultado del proceso electoral, a lo mejor hay segunda vuelta, no llamaría a una gran expectativa. Lo que si es importante es que es bueno que las relaciones nosotros las entendamos entre Estados, no la relación con el Presidente Morales".