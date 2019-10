Wilstermann se aleja en la punta tras derrotar a Guabirá







01/10/2019 - 07:46:24

Los Tiempos.- Wilstermann amplió la ventaja sobre Bolívar, su inmediato perseguidor en el torneo Clausura, tras vencer a Guabirá por 2-0, en el cotejo disputado ayer en el estadio Félix Capriles para completar la fecha número 14.



Con esta victoria, Wilstermann suma 32 puntos y le saca ahora tres unidades a la Academia paceña, equipo al que enfrentará en la próxima jornada y que podría ser decisiva para las pretensiones del club aviador para alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2020, como campeones. Este clásico nacional se jugará el domingo 6 de octubre, desde las 16:00, en el Hernando Siles.



Los goles para el aviador fueron convertidos por Cristian Chávez (36’PT) y Gilbert Álvarez (3’ST).



Si bien Wilstermann no mostró su mejor juego en el partido, fue suficiente para quedarse con los tres puntos; mientras que Guabirá llegó al Capriles con un planteamiento bastante defensivo apelando a los contragolpes, tanto así que más allá de unos remates de larga distancia nunca generó riesgo real a la portería protegida por Arnaldo Giménez.



En el primer tiempo, Wilstermann no lograba engranar su ataque entre Serginho, Cristian Chávez y Gilbert Álvarez. Si bien el brasileño era el más incisivo por la banda izquierda, no encontraba ese cómplice en Chávez ni en Álvarez, para finalizar las jugadas.



Pero tanto fue el cántaro al agua que finalmente se rompió a los 36’PT, con el gol de Cristian Chávez. El gol llegó después de un error en ataque de Dico Roca, quien intentó retrasar el balón, pero el esférico cayó en los pies de Chávez, que habilitó a Carlos Melgar. Toniño le devolvió el esférico a ras del piso, para que el Pochi, desde el punto penal, venza al golero Luis Cárdenas, para el 1-0.



El partido se fue al descanso sin mayores sobresaltos en ninguna de las porterías.



En la segunda parte del encuentro Wilstermann logró ampliar la ventaja a tan sólo tres minutos del inicio segundo tiempo.



Esta vez, el tanto lo marcó el goleador aviador Gilbert Álvarez, quien sorprendió a Cárdenas con un cabezazo, tras un centro de Carlos Melgar, para el 2-0.



Guabirá, pese a que estaba dos goles abajo, no adelantó demasiado las líneas, producto de ello nunca inquietó al golero aviador Arnaldo Giménez. Wilstermann estuvo un poco más cerca del tercero, pero tampoco fueron efectivos, así que el marcador no se movió.



Lo malo



El partido fue paralizado por al menos cuatro minutos debido a que la barra de Wilstermann, Gurkas, prendió fuegos artificiales en el minuto 37. Esta acción podría terminar en sanciones al club.