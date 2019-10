The Strongest censura violencia y pide sanciones





01/10/2019 - 07:43:55

Página Siete.- El directorio de The Strongest, presidido por Inés Quispe de Salinas, lamentó los hechos de violencia que ocurrieron en el duelo entre el plantel de Achumani y Blooming el pasado domingo y pidió sanciones para las personas implicadas.



“El club The Strongest lamenta los hechos violentos ocurridos en el encuentro deportivo entre el club Blooming y The Strongest”, además, según un comunicado de la institución, solicitó “a las autoridades pertinentes investiguen, procesen y emitan las sanciones respectivas a quienes han actuado fuera de las normas deportivas que rigen dentro y fuera de la cancha”.



En el mismo documento, el club censuró la agresión a dos periodistas y “la violencia de género contra una mujer ”.



El comunicado también se refirió a los dichos “de tono sexista” de un alto dirigente del fútbol nacional en contra de la presidenta de la institución atigrada y rechazaron “toda forma de violencia, racismo, discriminación y sexismo en el fútbol boliviano”.



En la comunicación no menciona nombres, pero da a entender que se trata de un dirigente de Bolívar, porque los atigrados aseguran que “hace semanas atrás, los hinchas a los que dice representar obraron con altísima crueldad y violencia contra nuestros aficionados, agrediéndolos y dañando su humanidad por el solo hecho de portar una polera atigrada, actos de extrema violencia que siguen su curso en tribunales judiciales”, esto respecto a los hechos ocurridos luego del superclásico entre la Academia y el Tigre, que se disputó el 31 de agosto en el Siles.