Farías: A la selección no se le dice no





01/10/2019 - 07:42:33

El Diario.- “A la selección no se le dice no”, afirmó ayer el director técnico de la Verde, el venezolano César Farías, al referirse a la negativa de Bolívar y The Strongest de ceder a sus jugadores al combinado nacional para el tercer microciclo que debía cumplirse desde ayer y que finalmente fue cancelado.



“Nosotros queremos salir adelante con los jugadores que se quieren poner la camiseta nacional, con los que tienen rebeldía, con los que están dispuestos”, expresó el seleccionador, que comentó que hubo una petición de Aurora para no ceder también a un futbolista llamado por él.



La decisión de suspender el microciclo fue personal, explicó Farías, con el fin de no perjudicar a los jugadores y porque en el momento de asumir la postura no había algún directivo de la Federación Boliviana de Fútbol a quién comunicar el tema.



“Robert Blanco nos atendió y le comunique que era preferible suspender y dedicarnos al trabajo de la Sub-23 para evitar males mayores. Esto no nos va a detener, ni vamos a tener conflicto con nadie. Nosotros fuimos hablando claramente con los clubes, queda en la conciencia de cada quien, ellos piden y dicen que hay que trabajar el triple, que hay que hacer mayor esfuerzo”, contó el venezolano.



Farías argumentó también que la decisión de suspender el trabajo de la Selección absoluta pasa por ser justos con todos, porque no se puede quitar jugadores a equipos como Blooming, Wilstermann o San José mientras Bolívar y The Strongest no están dispuesto a ceder a sus deportistas convocados.



“Soy una persona que me acostumbro a afrontar las crisis, que no me dejo caer por circunstancias adversar que son tristes”, señaló el técnico que conto que el domingo recibió una llamada de la presidente de Tigre (Inés Quispe) indicando que no mandaría a cuatro jugadores y luego lo hicieron Adrián Jusino y Erwin Saavedra “muy molestos” porque les habían dicho los dirigentes de Bolívar que no debían presentarse por “una orden de arriba”. “No venían cuatro jugadores, Moisés Calero, Marvin Bejarano, Raúl Castro y Ramiro Vaca, el mismo caso era Bolívar que habían dado licencia al Conejo Arce, Leo Vaca y a Ribera, y Jorge Flores, Adrián Jusino, Erwin Saavedra y Vladimir Castellón no podían venir, eso no era justo con Wilstermann, Blooming y los que cedieron jugadores”, contó el entrenador.



Finalmente, Farías aseguró que “tengo mi camiseta que es la Verde, por esa vamos a luchar y vamos a hacer las cosas correctamente. He dirigido a 12 clubes profesionales, sé que la selección motiva y que un día de selección equivale a treinta de clubes, que la selección es muy valiosa para un jugador y un club”.