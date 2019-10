Presidente de Blooming respalda la continuidad de Erwin Sánchez







01/10/2019 - 07:41:19

El País.- El presidente del club Blooming, Juan Jordán, extendió su respaldo al trabajo del director técnico Erwin Sánchez, quien continuará al mando del primer plantel, un día después de la goleada que sufrió el cuadro cruceño a manos de The Strongest (1-6) en La Paz, donde se produjeron incidentes en el campo a la conclusión del cotejo.



«De repente voy a dar un paso al costado, porque ya me cansé. Parece que no soy boliviano. Otra vez lo repito, jugué en este estadio hartas veces y no fui irrespetuoso con nadie y ya me cansé de aguantar y si hago un gesto se cae el estadio, pero a mí me pueden decir de todo», declaró Sánchez a la conclusión del partido del domingo.



Jordán pedirá un informe sobre lo que sucedió en La Paz, pero dejó en claro que: «El respaldo con Erwin es total» y lanzó preguntas tratando de hallar una respuesta a lo que sucede. «¿Incomoda que Erwin haga debutar un chico de 17 años en el arco, independiente del resultado? ¿Incomoda que Blooming haya hecho debutar en un año 18 jugadores? ¿Incomoda que Blooming tenga las mejores divisiones menores del país? ¿Qué es lo que está incomodando? Seamos claros».



De acuerdo a los reportes de la delegación celeste, Sánchez y el resto del equipo fueron víctimas de insultos de los espectadores durante el desarrollo del juego. A pocos segundos del final, explotó el problema cuando Darío Rojas (entrenador de arqueros) manoteó la videocámara de una periodista que estaba al lado de la casamata de la visita. Otro periodista salió en defensa, ahí fue cuando se produjeron los empujones. El mismo Sánchez intervino para calmar los ánimos.



«Estoy en total desacuerdo en lo que sucedió con un personero del cuerpo técnico y un personero de la prensa, de la forma y de todo. Tendrá que analizarse, identificarse qué paso», indicó Jordán, quien pidió respetar la normativa en este caso como sucede en Santa Cruz, donde los periodistas tienen prohibido estar en los costados de las casamatas.



El siguiente compromiso del elenco cruceño será contra Nacional Potosí, el sábado 5 de octubre (19:30) frente a Nacional Potosí, en el estadio Ramón Aguilera Costas. Blooming está peleando por agarrar una clasificación a un torneo internacional.