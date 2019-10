Suspenden reunión en Arica; sigue la incertidumbre sin consenso tarifario







01/10/2019 - 07:32:10

El Deber.- La reunión en Arica entre la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) y la Empresa Portuaria Arica (EPA) se suspendió.



La misma entra en el terreno de la incertidumbre, ya que del lado boliviano hablan de que la misma continuará hoy y de que hay un avance, mientras los chilenos dicen estar molestos y no dan pistas de un futuro encuentro.



Ante esta dilación, la carga permanece dentro del Terminal Puerto Arica (TPA) desde hace 15 días y los transportistas afectados están al borde de iniciar el bloqueo de carreteras.



Falta de respeto



Luego de ocho horas de reunión, la misma se suspendió y las autoridades chilenas denunciaron acciones irrespetuosas por parte de los ejecutivos bolivianos.



“Terminamos con un sabor amargo. Cuando estábamos en un trabajo profundo, nos enteramos que un ejecutivo boliviano estaba dando alegres entrevistas falsas a los medios de comunicación”, lamentó Pinto. Por su parte, el gerente del TPA, Rodrigo Bulnes, señaló que “lo mínimo para construir confianza, es que exista respeto entre las partes”.



Ninguno de ellos se comprometió a seguir la reunión, hoy. Mientras tanto, las autoridades bolivianas aseguraron que se ha avanzado un 90% y que hoy, desde las 8:00, continúa el diálogo, con la esperanza de que haya un cierre exitoso para ambas partes.



La propuesta



La estatal chilena EPA rechazó la propuesta de la ASP-B de incrementar un 10% las tarifas convenidas en 2013, con el III Acta de Entendimiento firmado por ambas partes.



“Las partes acuerdan que el incremento o ajuste tarifario para el periodo comprendido de octubre de 2019 a diciembre de 2020 será del 10% sobre la base de las tarifas establecidas en el III Acta de Entendimiento y sus actas complementarias”, describe el documento que fue presentado por el gerente de ASP-B, David Sánchez, previo a la reunión con EPA. El gerente de EPA, Rodrigo Sánchez, manifestó que el pedido de ASP-B no era procedente.



“Lo que estamos exigiendo no es un tema que tiene que ver con el Tratado. La libre transitabilidad está disponible, pero los servicios no son gratis”, dijo Pinto. La propuesta chilena es que Bolivia acuerde un descuento de hasta un 38% sobre los precios del Manual de Servicios del TPA.



Indignación



El presidente de la Cámara Boliviana del Transporte (CBT), Alfredo Borja, expresó su indignación por las constantes muestras de falta de seriedad, ineficiencia, dilatación al problema y no asumir sus responsabilidades.



El presidente de la Asociación del Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), Marcelo Cruz, también espera en Arica la solución al problema. No descartó bloqueos de caminos desde las próximas horas.