Septiembre fue el mes con más focos de quema en Santa Cruz en 10 años







01/10/2019 - 07:08:55

Los Tiempos.- El mes de septiembre de 2019 rompió el récord de focos de quema registrados en Santa Cruz en los últimos 10 años.



En el mes que terminó se reportó 11.705 focos de quema, que afectaron a 26 municipios sobre todo de la Chiquitanía, superando el reporte de 2017 (10.939 focos de quema), 2018 (10.381) y 2010 (9.006), que fueron los años con mayor cantidad de incendios registrados por el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la Gobernación de Santa Cruz.



El reporte indica que durante 11 días de septiembre los focos de quema sobrepasaron los 500. La mayor cantidad de incendios en septiembre se registró el día 10 con 704.



La media histórica de septiembre es 6.416 focos de quema, sin embargo en 2017 en el mes de septiembre se superó los 10.930.



El director del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) de Santa Cruz, Enrique Bruno, explicó que, pese a los operativos, los focos de quema no pudieron ser controlados e incluso señaló que el fuego se reactivó en municipios donde ya habían sido sofocados.



“Se ha incrementado los incendios en municipios donde ya no había fuego. Subimos a 42 incendios, pedimos a las autoridades llamadas por ley a que actúen, porque la gente sigue causando quemas sin ninguna sanción”, dijo Bruno.



En Roboré y Carmen Rivero Tórrez el fuego se reavivó tras una semana sin incendios, situación que llama la atención de las autoridades.



“Todos los focos de fuego activos son provocados por los chaqueos, la gente continúa quemando. En lugares donde no había fuego, donde no había posibilidades que se reactive, aparecen nuevos focos”, lamentó.



La Autoridad Boliviana de Bosques (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) son las instituciones que se encargan del control de las quemas.



Ayer, se reportó focos de fuego en cuatro municipios que no estaban afectados. “Se han sumado Urubichá, Yapacaní, Ascención de Guarayos y San Ramón que serían nuevos municipios con incendios, también por chaqueos”, indicó.



Reporte del Gobierno



El Ministerio de Defensa, a través del Comando de Incidentes, informó que entre el 7 y el 29 de septiembre se reportó 32.049 focos de calor, aunque no precisó datos de anteriores meses.



El Gobierno y la Gobernación miden el impacto del fuego con diferentes metodologías.



El Satif reportó que hasta la fecha son 3,8 millones de hectáreas quemadas en Santa Cruz, en tanto el Gobierno reportó 2,8 millones de hectáreas. Sin embargo, la Fundación Amigos de la Naturaleza, reportó que a nivel nacional son 5,3 millones de hectáreas calcinadas y 3,9 millones sólo en Santa Cruz.



ABT DESPLIEGA NUEVE BRIGADAS



El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, indicó ayer que la institución que representa desplegó nueve brigadas en la Chiquitanía para controlar posibles chaqueos en zonas afectadas por los incendios.



“Entran dos policías por camioneta y tenemos siete camionetas en las zonas, y entran 14 policías a diferentes puntos de la Chiquitanía: Concepción, San José y San Ignacio de Velasco. (...) Vamos a meter una o dos camionetas más (a hacer controles)”, indicó.



El COED de Santa Cruz denunció que no se están haciendo controles de los chaqueos.