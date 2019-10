Crisis en Perú: FF.AA. y Policía reconocen a Martín Vizcarra como jefe supremo tras disolución del Congreso







01/10/2019 - 06:50:09

El Comercio.- La Policía Nacional del Perú, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, emitieron comunicados en los que reafirmaron y reconocieron al presidente Martín Vizcarra como “jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.



Las instituciones castrenses y la PNP se pronunciaron horas después de que el jefe del Estado emitiera un mensaje a la nación en el que anunció que había decidido disolver el Congreso al considerar que se había rechazado la cuestión de confianza presentada por el primer ministro Salvador del Solar por la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).



Según sostuvo la Presidencia a través de su cuenta de Twitter, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astullido, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jose Luis Lavalle, y los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas (Marina de Guerra, FAP y Ejército Peruano) también acudieron a Palacio de Gobierno “para reafirmar su respaldo al orden constitucional”.



De otro lado, el pleno del Congreso de la República aprobó este lunes por la noche una moción que declara la incapacidad temporal del mandatario Martín Vizcarra y su suspensión en el cargo. Tras ello, proclamó a la vicepresidenta Mercedes Araoz Fernández como presidenta en funciones encargada por el Parlamento.



El titular del Legislativo, Pedro Olaechea, le tomó juramento a Mercedes Araoz, quien indicó en un discurso ante congresistas de Fuerza Popular y del Apra que se iniciará "una etapa de convivencia democrática y un acuerdo de gobernabilidad”. Además, anunció que convocará a la Organización de los Estados Americanos (OEA).



En otro momento, Pedro Olaechea señaló que la resolución de suspensión de Martín Vizcarra le será comunicada de inmediato al presidente de la República. Precisamente, la decisión de suspenderlo fue adoptada por 86 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.



Así, parte del pleno del Parlamento intentó responder al presidente Martín Vizcarra, quien horas antes había anunciado su decisión de disolver al Parlamento Nacional.



De otro lado, Vicente Zeballos juró este lunes por la noche como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Salvador del Solar.



—Noticia sobre noticia—



En la tarde del lunes, en simultáneo al discurso del jefe del Estado que anunciaba la disolución, el pleno del Congreso aprobaba la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, la misma que buscaba modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC). En ese momento, en el Congreso corrían las intervenciones de los parlamentarios. Sin embargo, Karina Beteta (Fuerza Popular), que presidía la sesión, cortó el debate y dijo que este había culminado. Luego se procedió al voto, resultando 50 votos a favor, 31 en contra y 13 abstenciones.



Previamente, la Junta de Portavoces del Congreso de la República había acordado que, en la sesión del pleno, se realice primero la elección de los miembros del (TC), como estaba programado desde hace más de una semana.



Anoche, el presidente Martín Vizcarra adelantó durante una entrevista con “Cuarto Poder” que si se daba ese escenario —que el Congreso realice primero la elección de los magistrados del TC antes de recibir a Del Solar— asumiría que la confianza solicitada le ha sido negada. Y por tanto, precisó que estaría facultado a disolver el Poder Legislativo.



Precisamente, Del Solar y los integrantes del Consejo de Ministros arribaron al Congreso minutos después de las 8:30 a.m., a la espera de ser recibidos por el pleno, programado para las 10:00 a.m. Este finalmente, inició pasadas las 10:30 a.m.



Pero a las 8:30 a.m. también estuvo agendada la sesión de la Junta de Portavoces, reunión clave para determinar el proceder del día en el pleno.



—Inicio desordenado—



El pleno empezó con el fin de realizar la elección de los magistrados del TC. Pero primero se dio paso al trámite de una moción de censura presentada contra la Mesa Directiva, que iba a ser sustentada por el legislador Hernando Cevallos, de Nuevo Perú.



En medio de ello, la situación se salió de control. Tras el aparente bloqueo de uno de los accesos al hemiciclo, los ministros finalmente lograron ingresar.



“Rosa Bartra está atrincherada, los congresistas no pueden salir y han dado órdenes para que no dejen salir, ni tampoco ingreso a los miembros del Gabinete”, aseveró Patricia Donayre (Unidos por la República) a la prensa.



La sesión quedó en suspenso, mientras que Olaechea y Del Solar dialogaron en un extremo del hemiciclo.



Posteriormente, la sesión se reinició y Cevallos inició el sustento de la moción de censura contra la Mesa Directiva. Ello al cuestionar el procedimiento de elección de los magistrados del TC. Finalmente, hubo 23 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, rechazándose el planteamiento.



—Del Solar plantea cuestión de confianza—



Prosiguió luego el titular del Congreso, Pedro Olaechea, precisando que daría la palabra al primer ministro Salvador del Solar solo por “cortesía” y por diez minutos. Según indicó, el acuerdo con él era que hable y luego se retire.



Del Solar aprovechó su intervención para plantear la cuestión de confianza por el proyecto de ley presentado por la mañana. “Debido a nuestra preocupación hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, y por el cual en nombre del Consejo de Ministros hago cuestión de confianza en este mismo momento. Para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento”, manifestó.



En esa línea, apuntó que si bien el Congreso tiene el derecho y la facultad de elegir, el Gobierno considera que debe usarse un procedimiento transparente.



Consideramos que es tanta la importancia de la conformación del TC, que el congreso tiene derecho a elegir, pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente. "Estamos en una crisis de confianza que necesita alta dosis de transparencia. […] por qué la prisa, por qué nos tiene que ver el país como apresurado”, refirió para, finalmente, retirarse.



Olaechea señaló que “la cuestión de confianza será debatida en la misma sesión, que vendrá después de la elección [del TC] o se plantea en la siguiente”.



—La elección—



Tras un debate sobre distintos temas, en los que no se habló del perfil u hoja de vida de los candidatos, el pleno rechazó la cuestión previa para que se suspenda la elección de los magistrados del TC.



Con 87 votos a favor, fue electo en primer lugar Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo del titular del Congreso, Pedro Olaechea.



Manuel Sánchez Palacios obtuvo: 73 a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. Por tanto, no alcanzó los 87 votos requeridos para ser nombrado.



Así, tras dos votaciones, solo se eligió al primo de Olaechea, faltando aún la votación sobre otros siete postulantes.



INFORMACIÓN PREVIA



El primer ministro, Salvador del Solar, y su Gabinete Ministerial acuden esta mañana al Parlamento para sustentar la cuestión de confianza destinada a cambiar las reglas de selección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).



Los ministros salieron de Palacio de Gobierno minutos después de las 8:30 de la mañana. El presidente Martín Vizcarra despidió a su equipo con fuertes apretones de manos y abrazos.



“Estamos citados mañana (hoy) temprano al Congreso, junto con el presidente del Consejo de Ministros, a exponer la propuesta”, dijo Maria Jara, ministra de Transportes, luego de participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros este domingo.



Jara detalló que la sesión se realizó para “cerrar” los detalles de la presentación del primer ministro, Salvador del Solar, ante el Legislativo. Además, dijo que están “seriamente preocupados” por el proceso de elección de los miembros del TC, porque - según consideró- no se realiza a través de “canales adecuados de transparencia y equilibrio”.



“Estamos seriamente preocupados porque el ejercicio de una atribución del Congreso de la República no esté respondiendo a canales adecuados de transparencia, equilibrio, que permita tener participación y escrutinio de la población para que los miembros del TC sean realmente idóneos, sean realmente libres de interferencia política”, dijo.

La ministra María Jara reiteró la preocupación del Ejecutivo por la elección de miembros del TC. (Foto: GEC)



Gloria Montenegro precisó que están convocados a las 8:30 de la mañana y que espera que todo “se resuelva dentro de la normalidad” ante la voluntad de ambos poderes “para sacar adelante la solución a los problemas” del país.



“Vamos a ir todos a la Congreso el día de mañana, nosotros estamos citados 8:30 de la mañana. Acudiremos un poco antes”, destacó.



Montenegro aseguró que la elección de los nuevos magistrados del TC se tiene que dar “dentro de los cánones normales, éticos y morales".



“Yo le doy la razón a Pedro Olaechea, la elección es impostergable, pero dentro de los cánones normales, éticos y morales. No puede ser un asalto, no puede ser que once candidatos elegidos en media hora se puedan elegir a espaldas de la ciudadanía, candidatos relacionados con el Apra y el fujimorismo”, criticó.



Finalmente, dijo esperar que el pedido de cuestión de confianza sea revisado por el pleno antes que la elección de los miembros del TC, por ser “prioritario”.



-Expectativas en el Congreso-



En diálogo con El Comercio, el vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos, dijo plantearán en la Junta de Portavoces de este lunes que se aplace la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que antes debe atenderse la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.



“Tiene que pasar a debate la cuestión de confianza y no acelerar el debate en el pleno de los miembros del Tribunal Constitucional”, dijo.



En tanto, el congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) manifestó que confía que la cuestión de confianza prosperará en la reunión de mañana, ya que no se tendrían los votos suficientes para continuar con la designación de los nuevos magistrados.



“Creemos que ya no tienen ellos los votos [para designar a los miembros]. En la aventura de forzar la votación, yo no creo que los acompañe Alianza por el Progreso ni los de Cambio 21”, sentenció.