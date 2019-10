Revelan donde será velado José José







30/09/2019 - 22:30:12

La Verdad.- Este fin de semana sin duda alguna fue el más triste de todo el año en México, ya que el sábado 28 de septiembre el aclamado ‘Príncipe de la canción’ José José falleció a la edad de 71 años.



Su partida provocó luto nacional, ya que aunque hace años había dejado de cantar, su legado seguía y seguirá viviendo a través de sus canciones, pues es uno de los exponentes mexicanos más famosos de la historia.



Su muerte no solo trajo tristeza, sino también escándalos, pues se dijo que su hija Sarita escondió el cuerpo de su padre, aunque ahora ofreció una entrevista donde incluso reveló donde será velado.



En una entrevista con el programa al rojo vivo Sarita Sosa estuvo acompañada de su esposo Yimmi Ortíz, donde revelaron como fueron los últimos momentos del príncipe de la canción José José y por que los pasó en Miami.



La polémica hija de José José dio muchos detalles sobre la vida del famoso cantautor en la ciudad de Florida, donde también tenía sus tratamientos médicos, y aparentemente también fue donde su salud empeoró.



Sería una despedida publica, la familia tendría un velorio privado, incluyendo a los hermanos de Sarita Sosa, ya que planean realizar el velorio en Miami, y un evento masivo en México para que sus fans le den el último adiós.



Por el momento no se sabe la fecha exacta de estos eventos, pero debido a las enormes polémicas que se han generado en torno a la muerte de José José probablemente el velorio sea otro detonante para más escándalos, ya que Sarita no tiene una buena relación con el resto de los hijos de su padre.