Ministro alemán propone grupos mixtos de porristas de baloncesto







30/09/2019 - 22:19:13

Berlín, (DPA) - El ministro alemán de Interior, Horst Seehofer, propuso la creación de grupos mixtos de porristas de baloncesto después de que el club Alba Berlín renunciase a sus animadoras por considerarlas un anacronismo.



"Si su composición únicamente con mujeres ya no es considerada acorde a estos tiempos, podríamos modificarlo", dijo el titular del Interior, también competente para Deportes, en una entrevista que publica hoy el dominical "Bild am Sonntag".



"Eso también reflejaría mucho mejor nuestra sociedad y la composición de los aficionados", manifestó el político socialcristiano.



En tanto, mostró su rechazo a anular por completo la presencia de porristas femeninas. "El cheerleading es un deporte con una tradición extensa e internacional. Los clubes deben decidir por sí mismos".



El club alemán de baloncesto Alba Berlín renunció a la presencia de sus animadoras en los partidos de la presente temporada después de 25 años de contar con ellas.



El club llegó a la conclusión de que "la presencia de mujeres jóvenes como un atractivo pasatiempo en las pausas de los acontecimientos deportivos ya no encaja con nuestro tiempo", según explicó el gerente del club, Marco Baldi.



Durante los partidos de local se generaba la impresión de que "las mujeres en Alba son sobre todo las responsables del entretenimiento durante la pausa mediante el baile, mientras que los hombres juegan al baloncesto", añadió Baldi.