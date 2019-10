Tras ola de críticas: Vocales que viajaron a China retornan al país







30/09/2019 - 21:44:01

Los Tiempos.- Tras una ola de críticas y anuncios de sanciones por dejar sus puestos laborales, los cinco vocales constitucionales de Santa Cruz que viajaron a China retornaron la madrugada de este lunes al país.



Tras su llegada, la vocal de la Sala Constitucional de Santa Cruz, Carla Arancibia, manifestó que en su caso no dejó ninguna causa pendiente, pero que conoce que se realizará una investigación en diferentes unidades sobre la atención de los casos.



"Por lo cual, estoy muy satisfecha porque de esa manera se evidenciará que no existe ningún tipo de atraso o retardación de justicia, la Sala Constitucional ha continuado con sus funciones", aseguró Arancibia durante una entrevista con la televisora Gigavisión.



Hace dos semanas, los vocales se trasladaron al país asiático a un curso que se extendería por 15 días dejando al departamento cruceño sin control constitucional.



El viernes, el presidente del Tribunal supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, conminó a los vocales a que regresen al país, aunque sea nadando.



La autoridad explicó que pidió un informe al Tribunal Departamental de Santa Cruz sobre el vacío que dejaron los cinco vocales y se instruyó que inmediatamente se cubra esos cargos.



Consultada sobre si era necesario asistir a dicho curso, la magistrada anunció que presentará un informe del viaje y se efectuará una evaluación adecuada de si fue o no productivo.



Arancibia precisó que el viaje se realizó debido a una declaratoria en comisión realizada por Sala Plena para efectuar un curso destinado a jueces bolivianos en el país asiático.



El 23 de septiembre, el ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó su indignación por la actitud de los vocales y dijo que estos no aprenderán nada nuevo en aquel evento.



"Se los necesita aquí, con todo respeto, se los necesita trabajando para la gente, trabajando para el pueblo (...) No van a aprender nada en China, que no puedan aprender aquí escuchando a la gente", cuestionó la autoridad.



La magistrada afirmó que ella y sus colegas no conocían respecto a las declaraciones del Ministro y los anuncios de sanciones porque en China no tenían acceso a redes sociales.



El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, dijo el viernes que analizará si corresponde aplicar sanciones disciplinarias contra los cinco vocales que fueron a un taller al país asiático, aunque adelantó que viajar a China, no se califica como un delito.