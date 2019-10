Arce critica programas de candidatos y dice que solo son listados de ideas







30/09/2019 - 21:33:20

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Luis Arce, cuestionó la seriedad de los programas que presentaron los candidatos presidenciales de oposición, y dijo que solo son "listados de ideas" sin sustento técnico.



"Es un listado de ideas, porque no son programas, son ideas, una más radical que la otra", criticó Arce, en entrevista con el programa "Esta Casa no es Hotel" de la red ATB.



Según Arce, el programa neoliberal más evidente y con la intención de querer volver a un Estado capitalista, es del candidato a presidente por Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz.



No obstante, manifestó que el programa que presentó Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, es un "listado de ideas" que esconde, también, una pretensión neoliberal, pero camuflada en deseos de restar protagonismo al Estado en la economía nacional.



Aseguró que ambas propuestas contradicen al actual modelo económico social comunitario y productivo que se implementa desde hace 13 años, que pone al Estado como actor principal de la economía, que permitió al país liderar el crecimiento en la región, a pesar de la crisis internacional.