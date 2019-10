Ortiz asegura que Mesa se niega a responder al pueblo porque no tiene las cuentas claras





30/09/2019 - 21:29:16

Santa Cruz, (ABI).- El candidato a la presidencia por Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, aseguró el lunes que Carlos Mesa, postulante de Comunidad Ciudadana (CC), no quiere responder las interrogantes en torno a si recibió dinero para ser candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002, porque "no tiene las cuentas claras ni las manos limpias".



"Está claro que el señor Mesa no tiene las cuentas claras ni las manos limpias y por eso no quiere responderle al pueblo", dijo a los periodistas.



Para el candidato a la presidencia por BDN está claro que a partir de los dichos de Mesa, sobre hechos irregulares en la recepción de recursos, se presenta la figura de un antes y un después de la campaña electoral rumbo al 20 de octubre.



"Esta campaña comienza hoy porque esta claro la disyuntiva que tiene el pueblo boliviano hay dos candidaturas que están identificadas con la corrupción", añadió.



A contrapelo y en una nueva contradicción el candidato de CC dijo en la víspera que tiene coincidencias con Ortiz, tras acusarlo, hace poco más de una semana, de promover una guerra sucia en su contra, junto al Movimiento Al Socialismo (MAS).



En esa línea el diputado y candidato a primer senador por Bolivia Dice No, Tomás Monasterio, aseveró que los bolivianos no pueden confiar en una persona que no es capaz de transparentar su pasado, que a su entender fue corrupto.



"Nosotros obviamente queremos ser claros quien quiere buscar la silla presidencial tiene que tener la solvencia moral, las manos limpias y las cuentas claras, y queda absolutamente claro de que el señor Carlos Mesa quien puso precio a su candidatura y Gonzalo Sánchez de Lozada lo compró, no tiene la solvencia moral hoy de poder constituirse como una alternativa para todos los bolivianos", sentenció.