Maduro: El presidente de Colombia fue una vergüenza







30/09/2019 - 21:05:11

VOA.- Tras la presentación de más pruebas del gobierno colombiano sobre nexos del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el Ejército de liberación Nacional, ELN, el mandatario chavista se pronunció en contra del presidente de Colombia, Iván Duque, pues señaló que "fue una vergüenza" lo que hizo frente a las Naciones Unidas.



Durante una rueda de prensa en Caracas, con medios internacionales, Maduro dijo que "Iván Duque lo que hizo fue mentir en la ONU". "El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en Naciones unidas. No lo digo yo, como dice la canción: "Que lo diga ella, yo no"", agregó



"Cuatro fotos demostrando lo que yo he venido diciendo: Iván Duque miente porque quiere una guerra, por eso, miente. Miente porque es títere de Donald Trump y quiere un conflicto armado contra Venezuela”, insistió el presidente en disputa.



Dijo que, aunque se la ha pedido al gobierno de Colombia que comparta el informe, no lo han hecho: "Duque, envíame el documento, compadre. Envíame el documento, hazme el favor”



Sobre la salida, anunciada el lunes, del general Oswaldo Peña, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia, y quien tenía a cargo el grupo que realizó el informe presentado ante la ONU, Maduro dijo, “así hacen los políticos de la oligarquía, mandan a los generales a mentir, mandan a los generales a matar y luego los dejan solos, los abandonan o los sacrifican. Los usan y los sacrifican".



Maduro dijo que Duque fue el que mintió y, por ende, debería ser "el que tiene que asumir la responsabilidad en Colombia, por las mentiras que llevó a la Organización de Naciones Unidas, es el señor Iván Duque, no los generales”.



También dijo que es la primera vez que un presidente de un país "tan importante como Colombia" se presenta ante la ONU a mentir descaradamente, vulgarmente, a presentar falsos positivos".



Y, finalmente, Maduro retó al presidente Duque: “Lleguemos a un acuerdo, pues, no te digo más pero tú le pides perdón al pueblo de Colombia”.



Maduro también reiteró la denuncia de los vínculos de Los Rastrojos con el presidente encargado, Juan Guaidó.



El gobierno de Colombia, junto con Estados Unidos y más de 50 países, reconoce al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó, como presidente interino de Venezuela.