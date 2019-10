Perú: Vizcarra decide disolver constitucionalmente el Congreso







30/09/2019 - 20:54:18

Perú.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, en un Mensaje a la Nación la tarde de este lunes, anunció su decisión de disolver el Congreso, provocando que el pleno del Parlamento discuta la vacancia presidecial.



“Presentamos la reforma de adelanto de elecciones, pero el Congreso no tuvo pudor de utilizar organismos internacionales. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero es claro que la obstrucción ni el blindaje cesa, no habrá acuerdo posible...Perdimos la oportunidad de tener un Congreso bicameral, ¿tan difícil es pensar en el Perú primero?”, dijo el mandatario.



El presidente Vizcarra señaló que la determinación del cierre del Parlamento se encuentra dentro de sus facultades como jefe de Estado de acuerdo con la Carta Magna.



El mandatario brindó un mensaje a la Nación en momentos que el Pleno debatía la cuestión de confianza presentada por el jefe de Gabinete Salvador del Solar para un cambio en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.



El resultado de los legisladores fue que aprobó la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo.



“Desde el Congreso se intentó impedir al primer ministro ingresar al hemiciclo, no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y se eligió al primer miembro del tribunal exprés en una duda votación”, agregó.



Ante ello, indicó que su Gobierno ha decidido que, “ante la negación fáctica de confianza, decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”.



“Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, sostuvo en su discurso.



“Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha. Seguirán encontrando a este presidente para dar la lucha por el Perú”, acotó Martín Vizcarra.



Moción de vacancia para el presidente



Minutos después de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, resolviera la disolución del Congreso de la República, el Parlamento comenzó a discutir la vacancia en el cargo del mandatario ante la "incapacidad moral".



Se trata de otro recurso previsto en la Constitución, y ha sido planteado por la congresista Yeni Vilcatoma al considerar que Martín Vizcarra cometió una "conducta inmoral", al haber disuelto el Congreso cuando sus miembros se disponían a tratar la cuestión de confianza.