Cae jefe de inteligencia militar colombiana por fotos falsas sobre el vínculo de maduro con grupos delictivos







30/09/2019 - 20:38:25

VOA.- El gobierno de Colombia removió de su cargo al jefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares, Oswaldo Peña Bermeo, luego de los errores que contenía un informe presentado ante la ONU por el presidente de Colombia Iván Duque.



El documento de 128 páginas contenía supuestas "pruebas" del vínculo del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro con grupos delictivos colombianos.



No obstante, pocas horas después el medio de comunicación El Colombiano y la agencia de noticias internacional AFP desmintieron las fotografías utilizadas.



Peña Bermeo, llevaba ocho meses al frente de la entidad y su equipo fue el encargado de realizar el informe presentado a las Naciones Unidas, durante la pasada Asamblea General.



En conferencia de prensa, este lunes, el gobierno colombiano buscó rectificar el error y presentó nuevas imágenes que, según ellos, corresponden a cabecillas del grupo armado y sus vínculos que con el territorio venezolano.



"Se trata apenas de un asunto de diseño y de reconocimiento de crédito en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública", dijo el canciller Holmes Trujillo a la prensa.



Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero señaló que "las imágenes que se adjuntaron tenían un carácter ilustrativo y de edición (...) Todo lo demás me parece accesorio". Botero no quiso responder qué otras agencias internacionales participaron en este informe, diciendo solo que es de carácter reservado y será publicado, "si así lo amerita".



Desde Caracas el presidente en disputa Nicolás Maduro, dijo el lunes que cuatro fotografías presentadas por el presidente colombiano Iván Duque, ante las Naciones Unidas, fueron falsas: "Lo que hizo fue mentir en la ONU". "El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno de Naciones Unidas", agregó.



Más pruebas en contra de Maduro



Durante la rueda de prensa, a la que también asistieron el fiscal General de la Nación, Fabio Espitia, y altos mandos del Ejército y la policía nacional, el gobierno colombiano dio a conocer nuevas fotografías y videos que demostrarían la presencia en Venezuela de líderes de grupos guerrilleros como el ELN y disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Según Espitia, su institución ha identificado cuatro grandes líneas de investigación: Venezuela como santuario del ELN, la existencia de un plan estratégico del fortalecimiento del mismo, el entrenamiento de este grupo en Venezuela y, la cuarta, dispositivos incautados y de entrevistas en relación con el narcotráfico.



Dentro de estas, dice, existen elementos de pruebas, entrevistas a desmovilizados, análisis de dispositivos electrónicos y computadores incautados en operaciones para corroborar "la presencia de cabecillas de ELN con conocimiento expreso de autoridades venezolanas". Además del acompañamiento y atención médica a guerrilleros.



Incluso, pruebas del fortalecimiento de redes de narcotráfico hasta minería ilegal y contrabando. Y "elementos de convicción que permiten inferir que existe una relaciona directa de actividades de narcotráfico con autoridades de ese régimen".



Por su parte, el comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa, presentó imágenes de miembros del ELN en territorio venezolano. Habló de José Amín Hernández Manrique , alias "Marco" o "Marquitos", cabecilla de frente de guerra y miembro de la dirección nacional del ELN; según el comandante, llevaba 35 años delinquiendo con el ELN. Explicó que en la foto se ve acompañado por su compañera sentimental, en Maracaibo, en 2015.



También, señaló a otro cabecilla, Wilfredo Vásquez Castrillón, alias "Pirry", en imágenes halladas en un dispositivo incautado en una operación, donde se ve en compañía de alias "Yemiy", su compañera sentimental, "visitando sitios de interés en Venezuela... Monumento de Carabobo, en Valencia", dijo Atehortúa.



Mostró también, imágenes de textos que, según la autoridad colombiana, muestra operaciones para ingresar cabecillas a territorio venezolano para recibir atención médica, especialmente a San Cristobal y San Antonio.



Así mismo, pruebas de planes estratégicos entre "autoridades venezolanas y miembros del ELN", en el estado Zulia, para "garantizar la participación de los indígenas en las elecciones a fin de darle continuidad al oficialismo bolivariano".



Otra prueba, según las autoridades colombianas, es la muestra del entrenamiento de terroristas en Venezuela.



El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, habló también de la localización de Carlos Emilio Marín Giraldo, alias "Pablito", cabecilla del ELN, y de quien "se ha podido confirmar su presencia en territorio venezolano", además de la participación en congresos guerrilleros, en abril y mayo de este año, con junto con cabecillas del grupo armado residual".



Agregó el comandante, que hay imágenes de la interacción del anillo de seguridad de Marín con la Guardia Nacional venezolana.



Los militares también mostraron videos de zonas del narcotráfico en territorio venezolano.



Según el ministro Botero, "es una información que es de la misma naturaleza de la que sirvió de soporte para elaborar el dossier" que fundamenta las denuncias ya interpuestas y que permiten concluir que los delincuentes "reciben atención médica, tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí, sin que las autoridades hagan absolutamente nada ... Ni tampoco los persigan".



Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, dice que el gobierno seguirá denunciando "el régimen dictatorial de Maduro", como lo viene haciendo desde el año 2002, "en defensa de la seguridad colombiana y en defensa de la paz, la tranquilidad y la estabilidad de la región".



Holmes Trujillo, reiteró las denuncias que también han hecho, según él, otros países, organismos internacionales, y ciudadanos venezolanos, entre otros.