El origen de la disputa entre los hijos de José José







30/09/2019 - 17:04:37

Quién.- Apenas se anunció que el intérprete mexicano José José había fallecido debido al deterioro de sus órganos, como consecuencia del cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo, el mundo del espectáculo se proclamó en luto.



La última aparición pública de ‘El Príncipe de la Canción’ fue en la investidura del Salón de la Fama en Pachuca en noviembre de 2017, donde se esperaba que cantara su famoso tema ‘El triste’; sin embargo, pidió que fuera su hijo, José Joel, quien interpretara el tema.



Pero desde hace algunos meses, los hijos del intérprete se han visto involucrados en una disputa debido a que Sarita Sosa, la hija menor de José José, se llevó a vivir a su padre a Miami sin el consentimiento de sus hermanos.



El 24 de marzo de 2017, el artista informó a sus seguidores que padecía un tumor cancerígeno en el páncreas, las complicaciones derivadas de esta compleja enfermedad lo llevaron a ser internado en varias ocasiones en la Unión Americana.



Meses después, en mayo de 2018, ‘El príncipe de la canción’ fue internado nuevamente y tras su salida permaneció bajo el cuidado de su hija menor, algo que provocó molestia en el resto de familiares y amigos del intérprete.



Para disipar los rumores sobre su deteriorado estado de salud, José José publicó en octubre de 2018 un audio en el que aseguraba encontrarse bien, especialmente gracias a los cuidados de Sarita, pero en noviembre su hija Marysol expresó su preocupación por no saber nada de su padre desde hacía nueve meses.



La ex representante de José José, Laura Nuñez, acusó en 2019 que la hija menor del cantante, Sarita, lo habría persuadido para cederle los poderes sobre las regalías de su trabajo. Nuñez compartió entonces un audio, en el que se escucha cuando ella le pide al cantante esperar una llamada telefónica de su compañía discográfica antes de firmar un documento, que al parecer sería para cederle las regalías a Sarita.



Tras la polémica, José José reapareció en Twitter en 2019, pero no para referirse a la polémica, sino para enviar sus mejores deseos a Alfonso Cuarón, de cara a los premios Oscar, donde competiría la película Roma, en la que se escucha uno de los temas más populares de ‘El Príncipe’.



Al no tener comunicación con José José y ante la desesperación y preocupación por no saber acerca de su estado de salud, hace unos días sus hijos mayores entablaron una demanda contra Sarita Sosa con el propósito de que les permitiera verlo.



Marysol y José Joel Sosa, llegaron en la madrugada de este domingo al aeropuerto de la Ciudad de México, para tomar un vuelo rumbo a Miami, Florida, donde son velados los restos de su padre.



Acompañados por la expublicista del cantante, a las 4:30 horas ingresaron por separado a la sala de documentación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de despistar a decenas de representantes de los medios de comunicación que ya los esperaban.



Al preguntarles sus impresiones con respecto a la muerte de uno de los exponentes de la música romántica más importante a nivel internacional, prefirieron guardar silencio.