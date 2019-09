Comodato y cero impuestos, la oferta de Villa Montes a inversores







30/09/2019 - 13:10:18

El País.- Villa Montes ofrece comodato y liberación de impuestos por tres o cinco años a los inversionistas que quieran constituirse en ese municipio. De esa manera, cambiar la matriz económica y aprovechar la ubicación geopolítica que tiene esa jurisdicción.



Ese municipio chaqueño tiene una vinculación vial asfaltada hacia Argentina, pronto se terminará el pavimento total de la ruta hacia Paraguay, además de la vinculación con Santa Cruz. Es por ello que también es considerada por el sector empresarial como lugar estratégico.



El secretario de Desarrollo Productivo del municipio de Villa Montes, Grover Guzmán, aseguró que tienen los respaldos legales y administrativos para dar facilidad a los inversores, entre ellas, la dotación de bienes inmuebles en calidad de comodato, como la liberación de impuestos para que las empresas se consoliden.



El funcionario está convencido en que el aparato público no puede avanzar solo en el desarrollo económico y productivo, sino que necesitan de los privados, porque son ellos los que generan empleos estables y sostenibles en el tiempo.



Es así que cambiaron las políticas dirigidas hacia ese sector, recuerda que en anteriores gestiones no se enfocaron en concretar emprendimientos. En la actualidad se apunta a fortalecer ese modelo, con asesoramiento técnico en todas las cadenas productivas. Es por eso que trabajan con la asociación de ganaderos, pecuarios, agrícolas y turismo.



El turismo es lo que más les mantiene ocupados, quieren explotar este pilar a través de cuatro productos: la historia de la Guerra del Chaco, la ruta del Pilcomayo, turismo comunitario y la historia de los franciscanos.



En ese sentido, Villa Montes en la actualidad es sede de la Federación Latinoamericana de Ciudades de Turísticas, mediante la cual aprovechan para fomentar ese sector y vender sus atractivos.



Las estadísticas que maneja Guzmán es que hace cuatro años solo el 30 por ciento de los visitantes era por cuestiones de turismo, el resto del porcentaje por la actividad de los hidrocarburos. En la actualidad esos datos se revertieron, el 60 por ciento es por cuestiones de turismo, el resto por la actividad del petróleo y gas.



Al margen de ellos, miran el mercado paraguayo para llevar verduras y cítricos, que para el funcionario es una meta no difícil de lograrlo. Al mismo tiempo, es consciente que deben ampliar su producción.



El rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Gonzalo Gandarillas, indicó que el interés de la estatal es coadyuvar a cambiar la matriz productiva, pero no solo en el valle central, sino también de los municipios del Chaco.



Es así que trazaron dos ejes de investigación para el Chaco; una tiene que ver con los nutrientes para fertilización de los suelos y, otro consiste en la cobertura vegetal para protección de suelos e incorporación de materia orgánica.



El subgobernador de Villa Montes, Robert Ruiz, le explicó al presidente Evo Morales que quiere aprovechar el sitio estratégico de la región, para ello tiene un plan de inversión estratégica. Entre los proyectos a corto plazo está la construcción del matadero frigorífico, que espera recibir financiamiento nacional para su ejecución, pues ya se tiene los terrenos listos para su emplazamiento. Al margen de ello, está la consolidación del Parque Industrial.