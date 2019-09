MAS copa directorio en elección de Compaía Eléctrica de Sucre







30/09/2019 - 13:08:08

Correo del Sur.- El directorio de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (Cessa) se reconformó finalmente ayer, en medio de la crítica de un grupo de socios porque varios de los elegidos ya fungieron como síndicos o fueron parte del directorio, y casi todos son autoridades o exautoridades del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).



La junta de accionistas arrancó puntualmente: a las 10:00 cerraron las puertas del coliseo Jorge Revilla Aldana, lo que impidió que otros socios ingresaran y se retiraran molestos.



“A las 10:00 en punto como es legal hemos cerrado la puerta porque de esa manera cerramos el sistema informático y sabemos cuántos están participando en la junta, porque de lo contrario no tendríamos el control de las acciones que están trabajando”, justificó el presidente del directorio saliente, Vladimir Gutiérrez.



NUEVO DIRECTORIO



En las serie A (Alcaldía de Sucre) fue propuesto y elegido el alcalde Iván Arciénega; en la B (ENDE y Gobernación), Javier Pardo.



En la categoría C (categoría residencial) asumió el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Chuquisaca, Felipe Molina; en la serie D (categoría rural), Freddy Montero, que ya lleva varios periodos en la compañía y en la gestión anterior se desempeñó como síndico de las series C, D, E, F y G; en la serie E (categoría Industrial y Comercial,), Domingo Martínez, vocero de la Alcaldía. En la serie F (categoría general e institucional) el titular es Vladimir Gutiérrez, presidente del directorio saliente, y Verónica Berríos (suplente) exalcaldesa de Sucre (MAS) que en el último período 2017 -2019 fungió como titular de la misma serie.



Finalmente, en la serie G (acciones de trabajadores de Cessa) el titular es Carlos Víctor Wayar y se mantuvo como suplente Sandro Martínez, exfuncionario de la Alcaldía.



SÍNDICOS



No hubo cambios de síndicos de las series A y B: seguirán Tibor Lanza Sosa (exdirector de Juventudes de la Alcaldía) y Fernando Lucas Aponte, respectivamente.



Mientras que el síndico de las series C, D, E, F y G es el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Francisco Rentería.



CRÍTICAS



El presidente de la Junta Vecinal del Barrio Israel (Distrito 3), Nelson Martínez, observó la cantidad de acciones habilitadas. “Hasta ayer (por el sábado) no había más que 112 mil habilitados y resulta que luego habían más acciones”, dijo al reclamar que al ser el coliseo un espacio muy amplio el control fue difícil.