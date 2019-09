Consejero Omar Michel denuncia a Wilber Choque por supuesta extorsión







30/09/2019 - 13:05:39

Correo del Sur.- El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, presentó este lunes, a través de su abogado, una denuncia formal por presunta extorsión en contra del expresidente de esa instancia Wilber Choque y la funcionaria María C. R., quien supuestamente filtró los audios sobre la presunta repartija de pegas en el Judicial.



El abogado del consejero Michel, Daniel Barrientos, presentó esta mañana la denuncia en la Fiscalía y aseguró que el Ministerio Público ya comenzó de oficio la investigación sobre este hecho, por la denuncia de Juan Michel, hermano del consejero, que está con prisión preventiva por el contenido de unos audios en los que involucran a la autoridad en supuestas presiones y la distribución de cargos de jueces.



“La denuncia es por la presión que recibió el doctor Omar Michel por parte de Wilber Choque para pedir cargos y un monto de dinero”, aseguró Barrientos que dijo que Choque presuntamente exigió cargos para sus familiares y $us 100 mil, a cambio de no filtrar los audios que revelan la presunta repartija de pegas en el Judicial.



El consejero se encuentra de vacaciones desde el 9 de septiembre, cuando anunció su renuncia irrevocable al cargo –que aún no hizo efectiva–, tras el escándalo de los audios en los que supuestamente se escucha a su hermano Juan, revelando estrategias para la designación de cargos y la presión a una jueza en Tarija.



Omar Michel cumplió su vacación de 15 días el pasado viernes, pero la habría ampliado por otros 10 días hasta el 15 de octubre, según su abogado.