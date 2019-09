Marcha en La Paz: Jubilados piden solución al conflicto médico y la renuncia del gerente de la CNS







30/09/2019 - 12:31:17

Radio Fides.- Un grupo de jubilados marchó este lunes en La Paz en demanda de la solución al conflicto médicos, además de la renuncia del gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses.



Cristóbal Aranibar, ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia, demandó que de una vez la ministra de Salud, Gabriela Montaño, solucione el tema y no dilate más el conflicto con los médicos que realiza un paro hace más de un mes.



“Estamos movilizados para que se solucione el problema Gobierno y médicos, esa es nuestra petición principal, segundo, es la salida del gerente general de la Caja Nacional de Salud cuanto antes porque está perjudicando”, indicó, según un reporte de radio Fides La Paz.



Aseguró que la movilización se debe realizar en todo el país y que los jubilados están en emergencia.



“La Ley 1189 está en discusión, si bien hemos aceptado ir a la reglamentación, no significa que nosotros vamos a aceptar a ojos cerrados, más al contrario si no se resuelven en la reglamentación los puntos observados estamos obligados a utilizar la acción que corresponda, sea en el momento o después de las elecciones”, acotó.