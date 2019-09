En estos teléfonos WhatsApp dejará de funcionar en 2020







30/09/2019 - 11:53:52

RT.- WhatsApp ha anunciado que los dispositivos que cuenten con los sistemas operativos iOS 8 o Android 2.3.7 ya no podrán seguir utilizando la aplicación a partir del 1 de febrero de 2020, según una actualización de la plataforma de mensajería instantánea publicada en su sitio web.



Actualmente, quienes poseen los sistemas operativos señalados o las versiones anteriores, ya no pueden crear cuentas nuevas ni verificar las existentes. Sin embargo, todavía podrán utilizar el servicio durante los próximos 4 meses hasta que se cumpla la fecha límite.



Previamente, la compañía anunció que después del 31 de diciembre de 2019, la aplicación ya no estará disponible para todos los sistemas operativos de Windows Phone y probablemente, la aplicación ya no estaría disponible en Microsoft Store después del 1 de julio de este año.



Además, WhatsApp advirtió a los usuarios de los dispositivos que utilizan estas versiones que "algunas características pueden dejar de funcionar en cualquier momento", pues la empresa ya no desarrolla activamente actualizaciones para estos sistemas operativos.



En este sentido, la compañía recomienda el uso de los siguientes "softwares": Android OS 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.1 o los sistemas superiores para su correcto funcionamiento. Finalmente, la plataforma sugiere actualizar el sistema operativo de los teléfonos a las últimas versiones disponibles.