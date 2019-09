Colombia: Autoridades insisten en que gobierno venezolano brinda apoyo al ELN







30/09/2019 - 11:35:49

El Universal.- Tras la polémica que desató la presentación el dossier presentado a la ONU por parte del Gobierno sobre la presencia de el Eln y disidencias de las Farc en Venezuela, el Gobierno presentó información que daría cuenta sobre la presencia de estos grupos ilegales en el vecino país.

El ministro de defensa, Guillermo Botero, señaló que el régimen de Maduro brinda apoyo a estos grupos ilegales.



En cabeza de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo, respectivamente, el gobierno colombiano presentó pruebas que reforzarían la denuncia que hizo el presidente Iván Duque hace una semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: la presencia de el Eln y disidencias de las Farc en Venezuela con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la denuncia fue cuestionada ya que el documento presentado ante el organismo internacional contaba con imágenes de referencia, las cuales no daban cuenta sobre el contenido de la acusación hecha por el primer mandatario.



Durante la rueda de prensa, el fiscal general, Fabio Espitia; el comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando Navarro; el comandante del Ejército, Nicacio Martínez y el comandante de la Policía, Óscar Atehortúa, presentaron información que cada una de las autoridades han recopilado en los últimos años sobre la actividad de estos grupos ilegales en la frontera con la presunta colaboración de las autoridades del vecino país. "Hoy queremos presentar una información que es de la misma naturaleza que se usó para presentar a la ONU el dossier (...) Aquí se evidencia que venezuela está sirviendo como santuario para el Eln y los grupos residuales de la guerrilla", señaló Botero.



El fiscal Espitia, durante su intervención, señaló que sus pesquisas se centran en cuatro líneas de investigación sobre la presencia de estos grupos en el vecino país. "La primera está enfocada sobre Venezuela como santuario de estos grupos ilegales, información que es soportada por entrevistas hechas a exguerrilleros y del análisis hechos a dispositivos como USB y computadores que fueron encontrados durante operativos y a los que se les respetó la cadena de custodia. También se ha tenido información que desde Venezuela están los cabecillas del Eln y sus campamentos. Allí también se realizan los entrenamientos con fines terroristas (...) y las acciones de narcotráfico que controlan el Eln y las disidencias", puntualizó la cabeza del ente investigador.



Otro de los datos revelados por las autoridades colombianas es que miembros del Eln se reunen con dirigentes regionales. “Es el caso particular de Francisco Arias Cárdenas, actual embajador de Venezuela en México, y quien fue gobernador del estado Zulia entre 2012 y 2017. Con él quien coordinaron el trabajo de acercamiento y motivación con las comunidades Yukpa (motilones) en la Sierra, como consta en un documento encontrado durante la operación Guardia de Honor XI, contra el Frente de Guerra Nororiental”, señaló el comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando Navarro.



Otra de las pruebas presentadas y que, según el ministro Botero, serán añadidas al informe entregado a la ONU, son las imagenes de varios miembros del Eln en territorio venezolano, visitando sitios turísticos en Maracaibo y Carabobo. Entre ellos, hay imágenes de alias Samuelito, Pirry, Marquitos (muerto en combate en 2015). Las imágenes reveladas en rueda de prensa fueron encontradas en "dispositivos técnicos" incautados durante acciones contra el Eln. "Alias Marquitos es recordado por ser participe en el secuentro del avión fokker de Avianca en abril de 1999", aseguró el general Atehortúa.



Con respecto a la polémica de la procedencia de las fotos del informe el canciller Trujillo aseguró que todo se trató de un tema de diseño y crédito. "No podemos desviar la atención sobre la amenaza real que existe en territorio venezolano. Esta situación el gobierno colombiano la viene denunciando desde 2002" El manejo de las fotos fue bastante criticado porque una de estas ya se habrían usado en años pasados para denunciar actividades de la subversión en otros lugares de Colombia, como Nariño. En esta oportunidad fueron usadas para señalar que los elenos hacían presencia en el estado venezolano de Táchira.



Cuando el ministro Botero fue abordado por la prensa sobre por qué no se había incluido esta información desde un principio en el informe presentado ante la ONU y en su lugar se incluyeron las de referencia, el jefe de esa cartera ministerial que las imágenes son "simplemente una refencia y la esencia del documento es denunciar la colaboración que las guerrillas están recibiendo por parte del régimen de Nicolás Maduro y que desde allí se planean atentados contra la infraestrcutura de nuestro país y la población. Lo demás me parece que es de caracter accesorio".