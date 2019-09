Adolescente muere al explotar su teléfono celular mientras lo cargaba sobre su almohada







RT.- Una adolescente de 14 años de Kazajistán falleció este sábado tras explotar la batería de su teléfono mientras lo cargaba sobre su almohada durante la noche. Al parecer, la menor estaba escuchando música en el dispositivo y se quedó dormida con el aparato encendido, informaron medios locales.



El cuerpo de Alua Asetkyzy Abzalbek fue hallado sin vida por la mañana en su domicilio en la localidad de Bastobe. Según los reportes, la adolescente presentaba heridas de gravedad y se encontró la batería del teléfono destruida cerca de su cabeza.



Horas más tarde, los expertos forenses confirmaron que el celular explotó en las primeras horas de la mañana después de sobrecalentarse durante el proceso de carga. De momento, las autoridades no han revelado la marca del teléfono y tampoco precisaron si la menor utilizaba un cargador original.



El caso se suma a decenas de accidentes similares reportados en los últimos meses desde distintas partes del mundo. Varias investigaciones han advertido sobre los riesgos de utilizar cargadores genéricos debido a que la mayoría de este tipo de productos no pasan las pruebas de seguridad básicas y por lo tanto el riesgo de sufrir siniestros es mayor.



Por ejemplo, un estudio realizado en Reino Unido por Electrical Safety First señaló que de 64 cargadores genéricos de Apple, el 58 % falló el test de resistencia eléctrica. El informe recomienda prestar atención a los dispositivos mientras se cargan.