En un lago de EE.UU. localizan un buque hundido hace 118 años







30/09/2019 - 10:33:39

RT.- Los cazadores de naufragios estadounidenses Jerry Eliason y Kraig Smith consiguieron detectar un antiguo barco hundido en septiembre de 1901 frente a las costas de Míchigan, en el Lago Superior. Tras el accidente en el que no hubo sobrevivientes, y luego de décadas de desaparición en las profundidades del lago, el carguero Hudson protagonizó rumores sobre un "buque fantasma" que navegaba por la zona.



Con el uso de un sonar y una cámara, a mediados de julio de este año el buque fue localizado a unos 250 metros bajo el agua cerca de la península superior de Míchigan, reporta MPR News. Según los entusiastas que lo hallaron, el Hudson, construido en 1888, permanece en buen estado y prácticamente intacto.



El buque de unos 87 metros de largo partió desde la ciudad de Duluth (Minnesota, EE.UU.) el 15 de septiembre de 1901 cargado de trigo y lino, pero cuando pasó por las islas Apostle en el lago se generó un temporal y al día siguiente los fareros reportaron un repentino hundimiento de un barco de vapor no identificado.



No hubo otros indicios de la catástrofe, pero en los días posteriores los pesqueros encontraron en el lago restos de un buque hundido que se parecían a las partes del Hudson, así como algunos cuerpos de los tripulantes que llevaban puestos chalecos salvavidas con la inscripción "S.S. Hudson". Los medios locales reportaron en aquel entonces que a bordo había unas 25 personas, pero sin mucha certeza sobre el número exacto de tripulantes.



"Es siempre interesante resolver un misterio no resuelto antes, y solo para ver el lugar final de descanso", comentó a MPR News Kraig Smith. "Siempre hay contemplación, pensando en cómo fue aquella última circunstancia", agregó.