Oriente iguala con Bolívar y se queda peligrosamente en el Clausura







30/09/2019 - 08:01:01

Diez.- Oriente volvió a dejar escapar puntos jugando en condición de local. En el último partido de Luis Marín Camacho como DT del cuadro refinero empató con Bolívar (2-2), en el estadio Tahuichi Aguilera. Con este resultado Oriente no se mueve del noveno lugar, mientras que el cuadro paceño asume el liderato.



En el primer tiempo el equipo albiverde fue mejor, mostró un juego más vertical, pero sorpresivamente fue la academia paceña la que abrió el marcador por intermedio de Erwin Saavedra, a los 33 minutos, con un remate desde la media luna que se clavó junto al poste izquierdo de Romel Quiñónez.



En todo ese tiempo el cuadro celeste solo se había aproximado en una oportunidad al arco defendido por el cuadro local. Fue a los 32’, cuando Juan Miguel Callejón sacó un remate de primera que se fue por sobre el travesaño.



Antes de esas dos jugadas Oriente había tenido llegadas con peligro de gol a través de Lucas Mugni (3’) apenas comenzado el partido, cuando después de un tiro libre, el arquero visitante Leonel Gerardo Moreira cedió un rebote y el argentino remató de zurda cerca del poste.



A los 30’ el cuadro cruceño tuvo otra clara oportunidad con un remate de Pablo Ruiz y el arquero Moreira, en dos tiempos, controló esa pelota. Mugni se tiró al piso queriendo anticiparse al arquero y en su intento por poco deja sentido a su rival.



Cuando el partido ya estaba 0-1 a favor de Bolívar, Daniel Rojas hizo un pase en profundidad para Nicolás Franco y su remate de zurda por poco bate a Moreira que, otra vez, en dos tiempos embolsó el esférico.



El gol maduraba para Oriente y finalmente llegó a los 37’. Carlos Enrique Áñez sacó un remate desde la línea frontal del área grande, una vez más, el guardameta Moreira cedió un rebote que esta vez fue muy bien aprovechado por Franco para decretar el empate (1-1).



En el complemento los refineros entraron decididos a desnivelar el marcador y oportunidades no le faltaron, como a los 58’ cuando John García envió un centro para Franco, que de cabeza mandó la pelota cerca del palo izquierdo de Moreira.



Tal como pasó en el primer periodo, cuando el local estaba más cerca de desnivelar el marcador fue la visita la que llegó al gol. Jorge Enrique Flores (64’) se proyectó por la izquierda, recibió un pase de Callejón, remató bajó y en complicidad con Quiñónez puso el 1-2.



El empate estuvo a punto de llegar con un cabezazo de José Alfredo Castillo, a los 66’, que en una espectacular intervención el arquero Moreira envió al córner.



A los 80 minutos, Oriente volvió a empatar el partido. Mugni envió un centro desde el tiro de esquina que peinó Sueliton Nogueira y en el segundo palo apareció Franco, solo para definir de cabeza y establecer el 2-2.



En los minutos finales ambos buscaron el gol de la victoria que finalmente no llegó, aunque Oriente estuvo más cerca.