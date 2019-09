The Strongest golea a Blooming pese a errar dos penales





30/09/2019 - 07:59:09

El Diario.- The Strongest se dio un festín de 6-1 sobre Blooming que pudo ser mayor en el estadio Hernando Siles, donde los atigrados erraron dos penales y otras opciones de gol. Fue todo para el Tigre que jugó a media máquina, con buen fútbol en gran parte del lance.



El Tigre empezó a ganar muy temprano.



A los 6 minutos, Latorre intentó despejar una pelota, el balón fue hacia Harold Reina que cedió hacia Jair Reinoso, quien se anticipó a su marcador y remató bajo, sin potencia, pero cruzado al poste derecho del arco del guardameta debutante Carlos Jiménez (17 años), que se lanzó tarde en su intento de llegar a la pelota.



Los atigrados comenzaron a pesar en el mediocampo con buen manejo de la pelota, con toques cortos en pared o bien con pases filtrados a la espalda de los defensores de la Academia cruceña. Justamente, Veizaga mandó una asistencia a Reinoso, que se metió al área grande, pero fue derribado por Agustín Sandona y el árbitro Hostin Prado no dudó en marcar falta penal en el minuto 16.



El encargado de cobrar fue Reinoso, pero su remate fue suave y casi al centro del arco donde llegó Jiménez para despejar la pelota por encima del arco.



Los celestes cruceños tuvieron muchas falencias defensivas, imprecisiones y poca salida. Recién a los 18 minutos Chrisitian Latorre sacó un lindo remate de larga distancia, pero la pelota pasó por encima del travesaño.



Falta de comunicación y coordinación entre los defensores y el arquero de Blooming, estuvo cerca de costarles el segundo del Tigre en el minuto 21. Álex Arano estuvo cerca de anotar en su propio arco ante la mala salida de Jiménez, pero Sandona logró rechazar el balón justo en la línea de sentencia.



En el minuto 25, Marvin Bejarano alcanzó a rematar de cabeza un centro desde la derecha, pero el arquero Jiménez sacó la pelota al córner. Ramiro Vaca ejecutó desde la izquierda para la llegada de Ortiz, que disparó de cabeza, sin mucha potencia, y con la complicidad del guardamenta celeste la pelota besó las redes.



Luego de eso, el Tigre bajó la intensidad de sus ataques, dándole un respiro a Blooming. Muy temprano en el segundo tiempo, Blooming logró el descuento de tiro penal. Gabriel Ríos anotó el gol en el minuto 48, tras la falta que Ortiz le había cometido 60 segundos antes, cuando ingresaba por el sector izquierdo.



El Tigre asimiló el golpe y reaccionó para encontrar el tercero. Castro y Reina se encontraron por el sector izquierdo y el colombiano sacó un latigazo desde el borde del área grande, mandando la pelota al ángulo superior derecho del arco de Jiménez, en el minuto 57.



En el minuto 63, una combinación entre Castro y Vaca, terminó con una falta de arquero Jiménez sobre el joven volante atigrado. Penal que Reina erró en el 64, con disparo por encima del arco.



Sin embargo, a los 66 Veizaga anotó el cuarto, luego de una asistencia de Torres, el volante acomodó con un remate bajo y esquinado hacia la derecha del guardameta celeste.



El quinto fue de Rudy Cardozo con un remate cruzado a la izquierda de Jiménez, luego de una serie de toques entre Castro, Reina y Vaca, dejando solo al recién ingresado que sustituyo a Veizaga.



El final fue para Ramiro y Daniel Vaca. El primero anotó el sexto tras pase de Clarke, y el segundo por tapar un penal ejecutado por César Menacho, en tiempo de descuento.



SÁNCHEZ: “DE REPENTE VOY A DAR UN PASO AL COSTADO”



El director técnico de Blooming, Erwin Sánchez, anunció ayer que pondría su cargo a disposición del presidente del club cruceño, Juan Jordàn, porque hay gente que pretende perjudicar a la institución celeste y a él. “Conversaré con el presidente y le haré saber todo, mi forma de pensar no va a cambiar, porque yo soy así. No tengo cola de paja para no decir lo que siento. De repente voy a dar un paso al costado, ya me cansé. Parece que no soy boliviano, jugué en este estadio hartas veces y nunca fui irrespetuoso como la gente lo es conmigo, ya me cansé de aguantar. Si hago un gesto el estadio se cae”, expresó Sánchez en rueda de prensa luego del partido frente a The Strongest.



Victimizando a Blooming, el entrenador dijo que seguramente se echarán culpa a su club por lo sucedió ayer en el Hernando Siles, sobre el final del lance, cuando su asistente Darío Rojas golpeó sin motivo alguno a una periodista (Katya Paredes de Deporte Total) que estaba con una cámara cerca de la casamata de los celestes y luego hubo otro amague de pelea con otro comunicador (Luis Butrón).



“Si Blooming es una piedra en el zapato de los que mandan en la Federación (Boliviana de Fútbol), deberían hacerle saber al presidente y así uno no gasta su tiempo, no gasta sus energías y todo volcaría a otra actividad que no sea el fútbol o jugaríamos en la asociación de Santa Cruz, no sé”, indicó Sánchez.



“A nosotros nos gritan de todo, cambas de m…, separatistas. Nosotros no podemos decir nada porque nos castigan”, apuntó.



ÁRBITRO



El árbitro cochabambino Hostin Prado no tuvo una buena tarde, pese a estar acertado en el cobro de tres penales. Dejó pasar jugadas fuertes y cuando debía mostrar la cartulina roja no lo hizo, sobre todo para los futbolistas del Blooming, que repartieron algunos golpes ante la impotencia de verse en desventaja.



LA FIGURA



El jugador Raúl Castro condujo a The Strongest en el medio campo, muy bien secundado por Ramiro Vaca y Walter Veizaga, en la zona de volantes, donde manejó los hilos conductores para llevar al su equipo al triunfo. Además encontrando las sociedades que el fútbol requiere.



MAURICIO SORIA: “EL PARTIDO NO FUE FÁCIL”



El entrenador de The Strongest, Mauricio Soria, aseguró ayer que le gustó el desempeño de su quipo en la goleada (6-1) sobre Blooming, en el estadio Henando Siles, de Miraflores.



“Tuvimos una forma de juego bastante buena para poder disfrutar, pero el partido no fue fácil”, sostuvo Soria en la conferencia de prensa al final del compromiso en escenario miraflorino.



“Creo que un equipo que ataca de las formas que hace The Strongest, por el volumen de ataque que tiene, va a tener que pasar algunos sobresaltos en la defensa porque estamos solo viendo el ataque y en algunos momentos vemos la defensa”, señaló Soria al referirse que pueden surgir algunos yerros en el momento pasar a defender “porque no es fácil camibiar el chip”, cuando se está acostumbrado a buscar el arco oponente.



“Estamos contentos por todo lo que realiza durante el partido completo, La contundencia va de la mano de lo que propone el rival, que se defiende hasta que le dura el 0-0. Cuando los partidos los podemos abrir rápidamente es otro juego, es más difícil para los rivales defender permanentemente y tienen que hacer algo para empatarnos o ganarnos”, dijo el entrenador gualdinegro.