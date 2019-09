Aurora se descalabra ante un Santo despiadado (1-6)







30/09/2019 - 07:56:56

Opinión.- La última vez que Aurora recibió seis goles fue en mayo, cuando visitó a Bolívar, en el Hernando Siles (6-3), por el campeonato Apertura. Pero lo de hoy superó aquella derrota.



El Equipo del Pueblo, más vulnerable que nunca, cumplió la fecha 14 del torneo Clausura con un 1-6 consumado ante el poderío de un San José que no titubeó en el Félix Capriles, salvo en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando el Celeste intentó proponer situaciones de gol que finalmente no tuvieron definición.



Rodrigo Ramallo, probablemente la figura del Santo con dos anotaciones y dinamismo constante en la zona ofensiva, abrió el marcador en el minuto seis del primer período. El argentino Javier Sanguinetti sumó su aporte (0-2), en el 12, y Amílcar Sánchez descontó (1-2) en el 32.



Carlos "El Caballo" Saucedo, que en la primera parte del compromiso no había mostrado su cuota goleadora, apareció en el complemento. Lo hizo en una jugada preciosa y rápida (1-3) concretada a los 65.



Luego, en una ráfaga de algo más de 10 minutos, llegaron los otros tres tantos que terminaron de hundir los ánimos del plantel y de la hinchada locales. Jair Torrico puso el 1-4 (72), Ramallo plasmó su sello con el 1-5 (77) y Saucedo cerró la noche de terror para Aurora con el 1-6, de penal, a los 88 minutos.



Cuando aún no había terminado el encuentro, algunos simpatizantes del club anfitrión lanzaron insultos varios dirigidos al cuerpo técnico y a los futbolistas. "Váyanse todos", corearon. Con este resultado, Aurora continúa en la senda del descenso indirecto.