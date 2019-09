Royal Pari siguió su ascenso con un triunfo ante Real







30/09/2019

Página Siete.- Royal Pari sigue subiendo en la tabla. Con su victoria de ayer sobre Real Potosí por 1-0 en el estadio Tahuichi es el equipo cruceño mejor clasificado (sexto en la tabla) y se pone en carrera por una clasificación internacional, por el momento ocupa el noveno lugar en la tabla acumulativa.



Francisco Maturana, que de cuatro partidos que lleva dirigiendo a Royal sumó nueve puntos. Tres victorias y una derrota, cumple una buena campaña.



En tanto, la realidad de los potosinos es complicada. Con su caída en el Tahuichi hace seis fechas que desconoce la victoria y, además, suma su cuarta derrota consecutiva.



En una buena jugada personal de Thiago Ribeiro, en la que el arquero Wálter Santillán le cometió penal a los cinco minutos, originó el gol que el colombiano John Mosquera marcó desde los 12 pasos (7). La conquista fue el premio a una actitud ofensiva del cuadro cruceño, que de entrada metió presión.



Otra clara opción se generó a los 22 minutos, cuando Edson Vásquez entró en el área y su remate débil pasó muy cerca del pórtico de Santillán.



Después, pese al dominio del equipo inmobiliario, que de a poco fue bajando el ritmo provocó que la visita se acomode mejor al terreno y al clima agobiante por el intenso calor.



Esto dio pie para que los lilas asomen sobre el arco de Jorge Araúz con llegadas de Maximiliano Gómez y Gustavo Pinedo, pero el marcador no cambió.



En el complemento, Pacho Maturana buscó darle otra dinámica al mediocampo con el ingreso de Pablo Zeballos, Mauro Milano y Diego Rivero. Con estos cambios no mejoró el juego de Royal Pari, pero el resultado no cambió.



Real Potosí fue pobre en ofensiva y eso no le permitió gestar situaciones de peligro.



Royal Pari fue un justo ganador que sueña de la mano de Maturana.