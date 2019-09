Wilstermann busca alejarse en la cima del torneo Clausura







30/09/2019 - 07:53:23

Los Tiempos.- Con la firme intención de alejarse en la cima del torneo, Wilstermann recibirá hoy (20:00) a Guabirá, en el partido válido por la jornada 14 del certamen y que se jugará en el estadio Félix Capriles.



El Rojo cochabambino tiene una buena oportunidad para lograr sacar ventaja a sus inmediatos seguidores, The Strongest y Bolívar. El celeste paceño tiene 29 puntos, al igual que los vallunos; sin embargo, el duelo de esta jornada podría marcar la diferencia para el Aviador.



Para el duelo de esta jornada, el cuadro valluno tendrá el retorno de Fernando Saucedo en el medio campo, luego de superar un desgarro en la pierna derecha, no obstante, tendrá las bajas de Jorge Ortiz, por acumulación de amarillas, y de Ronny Montero que se lesionó el pasado viernes durante el entrenamiento.



Por lo demás, el técnico de Wilstermann, Cristian Diaz, mantendrá el equipo que consiguió un empate ante Oriente en la anterior fecha.



Con una buena oportunidad, el Aviador afronta un duelo complicado ante el cuadro azucarero que buscará frenar a su rival.



En el inicio de la segunda rueda del torneo, con 29 unidades, Wilster está obligado a sumar en condición de local para no ceder chances de cara a su principal objetivo: el título.



Diaz fue claro y señaló que están en buena proyección a sus objetivos; sin embargo, aseguró que deben ser “definitivos” para cerrar los partidos.



Por su parte, Guabirá llega a este duelo luego de vencer a San José y con la mentalidad de seguir escalando en el torneo, en busca de una clasificación a una Copa internacional.



El estratega del Azucarero, Víctor Hugo Andrada, tiene una duda en el equipo que visitará Cochabamba. La lesión de Gustavo Peredo provoca que el técnico argentino aún no tenga definido si será reemplazado por Luis Montero o Jim Plata.



Con estos antecedentes, Wilstermann tiene la ocasión de sumar tres unidades que pueden terminar marcando la diferencia en las siguientes fechas.



Sea cual fuere el resultado de esta noche, en la siguiente jornada Wilstermann y Bolívar chocarán en el estadio Hernando Siles, por lo que los puntos que están en disputa hoy son de vital importancia.



Las entradas para este partido estarán a la venta hoy desde las 9:30.