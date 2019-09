Dos compañías francesas y una argentina disputan el Viru Viru Hub







30/09/2019 - 07:42:25

El Deber.- Dos empresas francesas y una argentina, son las finalistas del proceso de selección para la construcción del Viru Viru Hub. El dato fue confirmado por fuentes del Ministerio de Planificación.



Las firmas seleccionadas son Corporación América (de Argentina), Groupe ADP international (Francia) y Vinci Airports (Francia). El nombre de la seleccionada se dará a conocer mañana (lunes) en un acto en las instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).



Con esta preselección se concreta un proyecto que lleva demorado tres años. Previamente, en abril de 2016, el Gobierno había firmado un contrato con la empresa china Beijing Urban, que luego fue disuelto en octubre de esa gestión porque la sociedad incumplió varios requerimientos.



No obstante, desde el Estado dejaron abierta la posibilidad de retomar la iniciativa porque se contaba con un financiamiento de cerca de $us 300 millones gracias a un crédito del Eximbank. Desde esa época el proyecto estuvo en el limbo y volvió a foja cero.



Pero en febrero de este año, el Gobierno volvió a reactivarlo, de hecho, incluso el presidente Evo Morales, lo presentó en una gira que realizó por Emiratos Árabes y Turquía.



Ya en abril, el Ejecutivo informó que se encontraba revisando ofertas para concretar la obra aeroportuaria.



Cabe recordar que este proyecto busca convertir al actual aeropuerto de Santa Cruz en un megacentro internacional de carga y de pasajeros, con una pista de aterrizaje de 157.000 metros² y un edificio terminal con 50.000 metros², además de un parqueo de 200.000 metros y una plataforma de carga de 70.000 metros, según información oficial.



Sin embargo, la reactivación del emprendimiento se da en un escenario diferente, ahora los recursos provendrán de una alianza pública-privada y con una base de $us 280 millones y ya no de un crédito chino, según el informe que dio a conocer en agosto la viceministra de Planificación Estratégica del Estado, Silvana Zubieta.



Las empresas que se presentaron con propuestas para desarrollar la infraestructura fueron Groupe ADP International (Francia), Vinci Aiports (Francia), Zurich Airport (Suiza), Azimut Rostec (Rusia) Mitsubishi (Japón), Finnova (Bélgica) y Corporación América Airports (Argentina).



De las postulantes quedaron seleccionadas las tres firmas mencionadas al comienzo de la nota.



De las preseleccionadas, la favorita por sus antecedentes, y según fuentes del sector empresarial y del Estado es ADP, que administra 25 aeropuertos y moviliza 281 millones de pasajeros en todo el mundo.



No obstante, no hay nada oficial dado que tanto Corporación América y Vinci Airports, tienen una amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de obras.



Lo único preciso es que hay avances para que Viru Viru Hub se convierta en una realidad.