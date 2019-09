La reactivación del Consejo Consultivo pretende mejorar la integración comercial







30/09/2019 - 07:40:38

El Día.- A 50 años de la suscripción del Acuerdo de Cartagena por el que nace la Comunidad Andina, el pasado viernes 20 de septiembre, Santa Cruz fue sede de la “Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA)”. Esta reunión congregó a representantes de distintos gremios empresariales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; países miembros de la CAN. La convocatoria fue emitida por el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Luis Barbery Paz, en calidad de Presidente Pro Témpore (PPT) del CCEA.



De gran importancia. Luis Barbery, Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y Presidente Pro Témpore (PPT) del Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA), señaló que ésta es una reunión de gran importancia porque es una instancia empresarial en la que se debatirán aspectos técnicos que tienen que ver con el proceso de integración de la comunidad andina, principalmente en la fase de comercio entre los cuatro países que la conforman. Empresarios de Perú, Ecuador, Bolivia y en forma virtual, estando conectados con los empresarios de Colombia, se analizarán los trabajos que se llevarán adelante. “se harán propuestas, ya que es una instancia de asesoramiento, venimos a hacer aportes, orientados precisamente a mejorar el funcionamiento de ésta institución de integración, que es la Comunidad Andina de Naciones”, aseveró.



Por su parte Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de la Comunidad Andina (SGCAN) indicó que ésta reunión tiene una connotación trascendental que consiste en la reactivación de uno de los consejos consultivos más importantes de la Comunidad Andina, “hace 50 años nacimos con el Acuerdo de Cartagena y sin la voluntad de los gobiernos, la voluntad de los Estados, no se hubiese podido dar hoy como resultado al mundo, una CAN sólida, fuerte y consolidada teniendo a los gremios como aparato productivo ya que son los micro, pequeños y grandes empresarios los que hacen factible que la Comunidad Andina hoy sea considerada una potencia económica en el mundo”, expresó.



Asimismo, Benjamín Blanco, Vice Ministro de Comercio Exterior e Integración, explicó que desde hace algunos meses que Bolivia ha asumido la presidencia de la Comunidad Andina, han renovado el compromiso del pueblo boliviano y de los gremios empresariales con la integración. “Esta reunión es una muestra de éste proceso de reactivación, del relanzamiento que se está haciendo a la comunidad andina, ya que después de 8 años se han reunido los 4 presidentes de la CAN y se ha dado un impulso renovado a nuestra comunidad.Bolivia cree en la integración y es por eso que en el marco de la presidencia pro témpore estamos trabajando en varios ámbitos”, manifestó.



Mejorar el proceso de integración. Barbery, explicó que todos los temas a tratar son importantes y todos se van a manifestar precisamente sobre aspectos que tienen que ver sobre todo, con la agilidad y efectividad de llevar adelante el comercio exterior entre los países integrantes de la Comunidad Andina. Es decir, todos los aspectos que ayudarán a los procesos de integración, incluso, para acercar más a los países, ya que el propósito fundamental de éste organismo de integración es precisamente beneficiarse al máximo de un mercado en el cual son más de 111 millones de habitantes la totalidad de ciudadanos que conforman los 4 países, siendo, lógicamente un mercado ampliado importantísimo para los productos de los distintos países.



Así también, Blanco, indicó que la Comunidad Andina trabajará para definir una agenda de trabajo, una hoja de ruta que permita a los empresarios participar y ser protagonistas de este proceso de integración bajo las normas comerciales y con todas las iniciativas que se tengan, para poder aprovechar este mercado en el que se tienen 111 millones de habitantes. “Para Bolivia, la comunidad andina es el principal destino de sus exportaciones no tradicionales, el año pasado se han exportado más de mil millones de dólares a este mercado, siendo el sector oleaginoso y otros productos no tradicionales los principales rubros de nuestra exportación, son 50 años que cumple la comunidad andina y en ese sentido, de la presidencia de Bolivia queremos reunir todo el sistema andino de integración”, expresó.



Por su parte, Rodolfo Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señaló que ésta reunión es muy importante para las exportaciones de Santa Cruz, especialmente para el sector agroindustrial y productos como la soya, donde se les abrirán los mercados de la Comunidad Andina. Considerando que el comercio internacional es cada vez más creciente.



Exportaciones, un tema a trabajar. Wilfredo Rojo, Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), explicó que siempre han sido críticos con el gobierno respecto al tema de las exportaciones porque se debe trabajar aún más, sobre las exportaciones no tradicionales, mismas, por las cuales con anterioridad tuvieron una reunión con el Canciller Diego Pary, al que le han hecho la propuesta de tener un plan de desarrollo para incentivar las exportaciones no tradicionales, que, en cierto momento, alrededor de los años 2004 y 2005, fueron mayores a las importaciones no tradicionales. Entonces hay posibilidades de poder desarrollar rápidamente éstas exportaciones porque harán muy bien al país, además, señaló también, que las exportaciones no tradicionales generan mayor empleo directo y permanente en la comunidad.



Respecto a la Chiquitania. Rojo, expresó, “nosotros estamos dispuestos a trabajar, habrá que hacer una comisión interinstitucional para poder ver cual es el mejor derrotero que le podemos dar y poder integrar rápidamente nuestra flora, nuestra parte forestal y nuestra fauna que nos hace falta, la chiquitania es muy importante para el corazón del desarrollo cruceño”.



Por su parte Kempff aseveró, “los empresarios somos solidarios con el tema de la chiquitania y creemos que tenemos que ver la manera de reconstruir todo lo que se perdió, los parques nacionales que son muy importantes para la biodiversidad de nuestro país, además, varios países se han solidarizado con el problema de Bolivia y las emergencias que surgen, son temas para tenerlos en el marco del grupo andino”.



Apuntar a la economía 4.0. Kempff explicó que una manera de mejorar es a través de la economía 4.0, “creemos que la nueva economía es la 4.0, que es la economía del talento, la economía naranja, que es el futuro del desarrollo empresarial donde debemos generar la creación del talento humano, eso conlleva el turismo, conlleva la culinaria, los software, conlleva la cinemateca y conlleva la todo lo que es la producción a través del desarrollo del talento humano. Este talento humano debe ser coordinado con una App entre empresarios y el gobierno para generar posiblemente una ley que nos promocione la generación del talento, Bolivia es un país que tiene mucha generación de talento humano y creemos que se puede generar ciudades de conocimiento donde generemos software y donde generemos áreas de desarrollo muy importantes”.



Emprendimientos de jóvenes. Kempff indicó, que los jóvenes son el futuro del país y se les tiene que dar el mejor conocimiento para que sean emprendedores, para que coadyuven en el desarrollo del país, para que se formalicen. Un tema muy importante, para él, es el inglés, ya que el inglés ha abierto en temas de conocimiento, en varios países como Costa Rica, el poder generar la exportación de servicios, a través de tener un inglés amplio bien hablado y bien desarrollado, el cual, tenemos que incorporar en el país. También, el tema de patentes ya consolidado en el grupo andino.



Para hacer crecer el mercado. Kempff señaló, que Bolivia tiene que desarrollar el talento humano, para que en ese marco, se tenga exportación de servicios y en esa exportación de servicios, se pueda equilibrar la balanza comercial y además permita generar ingresos para el país.



Asimismo, explicó también, que para levantar la economía, de aquellos departamentos rezagados se debe tener una estrategia de logística empresarial para incorporar al desarrollo de todos los sectores del país”.