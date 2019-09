Cooperativismo, una alternativa para acceder a viviendas







30/09/2019 - 07:39:10

Opinión.- El Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Cacvam) destacó el modelo de cooperativismo como una alternativa para la construcción y acceso a vivienda a precios bajos.



Esta modalidad está dirigida a personas en estado de vulnerabilidad que no cuentan con una casa propia.



Actualmente este modelo de vivienda cooperativa se viene realizando hace 10 años. Hay dos proyectos que ya fueron construidos, el primero se encuentra en Sipe Sipe llamada “Virgen del Rosario” (Covivir) y el segundo en El Paso, Quillacollo bajo el nombre de “Señor de Piñami” (Covisep).



Las personas que forman parte de la cooperativa son las encargadas de hacer las viviendas y una vez concluidas son sorteadas entre ellos para que sean habitadas.



Urbano Arispe, coordinador del Proyecto de Cooperativas de Ayuda Mutua, explicó que cada vivienda tiene un costo aproximado de 15 mil dólares y es financiado por la institución sueca We Effect y Hábitat para la Humanidad. Las cuotas que deben pagar los asociados es de alrededor de 600 bolivianos al mes.



Destacó que el modelo de autogestión permite a los cooperativistas comprar un terreno de manera colectiva, acceder al material de construcción a un precio más económico y controlar que todos trabajen por igual.



Asimismo, Arispe mencionó que la propiedad colectiva no permite la venta de la casa porque la cooperativa es la dueña. “El asociado no puede alquilar el inmueble, pero sí puede heredarlo en caso que ya no quiera habitarlo”.



Fernando Fuentes, director general ejecutivo de la Autoridad de Control y Fiscalización de Cooperativas, sostuvo que esta alternativa de vivienda mediante cooperativismo es importante para aquellas personas que necesitan de una casa propia. “Hemos podido constatar que la ayuda mutua si funciona”.



Para que este proyecto siga creciendo, Fuentes indicó que se está gestionando con entidades gubernamentales para su implementación.



Paola Vidaurre, técnico uno en gestión social de la Agencia Estatal de Vivienda, dijo que no trabajan en propiedades colectivas. Sin embargo, tienen una forma similar para la construcción de las viviendas con el cooperativismo, para casas individuales. “Ofrecemos construcción de departamentos a precios bajos pero cada persona debe gestionar su crédito”.