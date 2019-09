Las mujeres dedican 7 horas día a cuidar el hogar; los hombres, 4







30/09/2019 - 07:37:54

El Diario.- En Bolivia, las mujeres dedican más de siete horas diarias al cuidado de su hogar, casi el doble que los hombres, que lo hacen poco menos de cuatro. Se trata de una relación injusta, que priva a la mujer de derechos de participación pública. Para revertir esta situación, se deben aplicar políticas de educación, concienciación y democratización del trabajo, tarea en la que el Estado y otras entidades deben intervenir.



Estos datos y conclusiones están contenidos en el informe “Tiempo para cuidar. Compartir el trabajo para la sostenibilidad de la vida”, investigación realizada por la plataforma internacional Oxfam, en coordinación con las entidades Ciudadanía y el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI).



Según explican las coordinadoras de Incidencia de Oxfam para Bolivia, Verónica Paz, y de Ciudadanía, Jacqueline Garrido, se trata de una investigación que tomó más de dos años y que refleja las horas de cuidado que restan oportunidades a las mujeres para continuar con los estudios, realizar un trabajo remunerado o participar en actividades políticas. Además, el tema de cuidado de la casa “es importante porque involucra a 11 millones de habitantes en Bolivia, de los cuales 4,5 millones son personas que requieren cuidado por edad o condición de discapacidad, y también involucra a más de 7 millones de personas, que están en edad de cuidar”, explica Paz.



Según la investigación, independientemente de si estudian o trabajan fuera de casa, el 95 por ciento de las mujeres en Bolivia realiza tareas domésticas en el hogar, en comparación con los hombres, que sólo lo hacen en un 66 por ciento.



El porcentaje de mujeres que hacen tareas de casa es prácticamente el mismo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero varía en el caso de los hombres. Por ejemplo, en Cochabamba es donde hay más participación masculina en el hogar: 74 por ciento.



En Santa Cruz, en tanto, sólo el 56 por ciento toma parte en estas tareas.



En Bolivia, tres de cada 10 mujeres que dejaron de estudiar afirman que lo hicieron por dedicarse más al cuidado del hogar, es decir cuatro veces más que los hombres.



Por edades, mujeres de 18 a 25 años cuidan tanto del hogar como las mayores de 60, lo que reafirma la percepción de que muchos hogares delegan estas tareas a las abuelas.



Además, cuatro de cada 10 mujeres afirma que una de las barreras principales de la participación política es la dedicación al hogar.



Seis de cada 10 mujeres afirman que, si tuvieran más tiempo, se dedicarían a trabajar (con salario remunerado), y dos estudiarían. Sólo dos preferirían descansar.



3 de 10 mujeres no estudian por dedicarse a las tareas de casa y 4 de 10 no hacen actividades públicas por atender su casa.



IMAGINARIOS POR SUPERARSE



Existen creencias, imaginarios y estereotipos sociales que son la causa fundamental de que las familias decidan de alguna manera e impidan el cambio. Subsiste la imagen de la mujer cuidadora y del hombre proveedor, que impide dar un paso adelante hacia una mayor equidad de género.



Seis de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres piensan que es el hombre el que debe mantener a la familia. Las mujeres jóvenes son las que menos de acuerdo están con esta afirmación.



El 50 por ciento de ambos sexos cree que, si la mujer gana más que el hombre, habrá problemas en la pareja.



Una de cada tres mujeres y uno de cada seis hombres cree que el hombre dirigiría mejor una empresa.



HACEN FALTA CAMBIOS, PERO NO SE PARTE DE CERO



El informe propone hacer una transición de una sociedad en la que la responsabilidad del cuidado del hogar recae en las mujeres de la casa a otra de corresponsabilidad social y pública del cuidado del hogar. Se habla de una propuesta hacia un sistema integral de cuidado en que el Estado, la familia, el sector privado y la comunidad asuman un rol específico en corresponsabilizarse del cuidado y eso permitiría una mayor equidad y mayor bienestar para la población, explica Verónica Paz.



La ventaja es que no se parte de cero. En Bolivia existe ya todo un sistema de políticas públicas, recursos de inversión pública y normativas en estas políticas de responsabilidad de cuidado.



En la Constitución Política del Estado (CPE), hay un artículo —el 338— que reconoce la importancia y la valoración del cuidado como un trabajo y la necesidad de contabilizarlo en las cuentas públicas.



El municipio de Cochabamba aprobó también este año, luego de una larga trayectoria de trabajo, liderada por mujeres concejalas con el impulso de Ciudadanía, la primera ley que establece atribuciones al Gobierno municipal para la provisión de servicios públicos en favor de la equidad de género y, finalmente, los recursos de los municipios. En 2017, invertían el 3 por ciento de toda la inversión municipal total en programas y políticas de corresponsabilidad de la familia.