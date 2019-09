Evo confía que no irá a segunda vuelta, Mesa da un guiño a Ortiz





30/09/2019 - 07:23:55

Página Siete.- A menos de un mes de los comicios, el presidente y candidato del MAS Evo Morales expresó su confianza de que no irá a una segunda vuelta como proyecta la encuesta difundida ayer por Página Siete. Mientras Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC) lanzó un guiño a su rival electoral Óscar Ortiz de Bolivia Dice No (BDN), con quien dijo que tiene coincidencias y que votar por ellos “es un voto seguro para ganar esta elección”.



“Algunos periódicos mentirosos dicen que seguramente no vamos a ganar en la primera vuelta. Hermanos y hermanas, de lejos vamos a ganar en la primera vuelta”, manifestó ayer Morales durante un acto de proclamación de su candidatura en Villa Pagador, zona Sur de la ciudad de Cochabamba.



De acuerdo a los resultados de la encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales Morales, quien gobierna el país desde 2006, lidera la preferencia electoral con 33%, Carlos Mesa candidato de Comunidad Ciudadana (CC) obtiene 26%, Óscar Ortiz de BDN logra el 9% en intención de voto.



El candidato a la tercera reelección continua manifestó que no se puede confiar en esos datos porque durante el proceso electoral de los comicios 2005, las encuestas mostraban un apoyo al MAS del 33%, pero en la elección ganó con el 54%.



“La misma prensa hoy dice 37% frente al 26% (de Carlos Mesa). Por eso, vamos a ganar de lejos”, reiteró el mandatario ante decenas de seguidores, pero pidió a sus seguidores reforzar la campaña electoral para lograr otra vez los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa.



De acuerdo a la proyección de distribución de escaños en la Cámara de Senadores, con datos del estudio de opinión, el MAS obtendría 20 curules, CC 14 y BDN se quedaría con dos.



Para mantener sus dos tercios el partido gobernante debe hacerse de 24 curules.



“Soy sincero y no tengo por qué mentir, están los medios de comunicación y que saquen eso, para tener dos tercios, sólo nos falta dos senadores. Vamos a tener dos tercios nuevamente”, manifestó Morales.



En una entrevista con la red Unitel, Mesa sostuvo anoche que Comunidad Ciudadana es la “única opción” que realmente puede ganar las elecciones del 20 de octubre y dijo que si bien tuvo diferencias con Ortiz, también tiene coincidencias, por ejemplo en mejorar la salud.



Pidió a los votantes que “puedan entender que el voto por nosotros, con esas coincidencias, es un voto seguro para ganar las elecciones del 20 de octubre”.



En la recta final del proceso electoral, los postulantes de BDN y CC se lanzaron mutuamente duros cuestionamientos. Por un lado, BDN exige a Mesa que explique sobre los presuntos dineros que recibió para ser candidato de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002 mientras la dirigencia de CC acusa a Ortiz de ser aliado y funcional al masismo.



Vladimir Peña, coordinador de la campaña de BDN, aseguró que el objetivo de su partido es derrotar a Morales en los próximos comicios y si hay la necesidad de sacar del camino electoral a Mesa, lo harán.



Los nueve frentes políticos habilitados a los comicios generales tienen menos de un mes para apuntalar sus actividades proselitistas para ganar la silla presidencial y hacerse de la mayor cantidad de escaños para tener el control del Legislativo.



En la actualidad, el MAS cuenta con 25 senadores, Unidad Demócrata con nueve y el Partido Demócrata Cristiano con dos.